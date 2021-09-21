"Рух" разгромил "Николаев" в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился разгромной победой "Руха" на выезде. "Николаев" пропустил от львовян три гола. Хет-трик оформил Данил Кондраков, он реализовал два пенальти.



В 1/16 финала в борьбу вступили клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтере", "Заре", "Ворскле" и "Колосе".



1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.



Кубок Украины



1/16 финала



21 сентября



"Николаев" - "Движение" 0:3



Голы: Кондраков, 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)

31 августа - 1 сентября состоялись все матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу