"Рух" разгромил "Николаев" в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу
В первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Руха" на выезде. "Николаев" пропустил от львовян три гола. Хет-трик оформил Данил Кондраков, он реализовал два пенальти.
В 1/16 финала в борьбу вступили клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтере", "Заре", "Ворскле" и "Колосе".
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Кубок Украины
1/16 финала
21 сентября
"Николаев" - "Движение" 0:3
Голы: Кондраков, 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)
- 31 августа - 1 сентября состоялись все матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу
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