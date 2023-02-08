"Рух" победил миланский "Интер" в юношеской Лиге УЕФА
В 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА чемпионов львовский "Рух" U-19 победил миланский "Интер" U-19
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча, которое проходило в Польше, завершилось со счетом 1:1. За львовскую команду забил Сергей Панченко, а ворота "Руха" поразил Франческо Эспозито.
Победителя пришлось определять в серии пенальти, где сильнее оказались молодые игроки "Руха". Это дебютный сезон львовского клуба в юношеской Лиге УЕФА.
Другой представитель Украины, "Шахтер" U-19, свой матч начнет в 19:00. Соперник – "Хайдук Сплит".
Юношеская Лига УЕФА
1/16 финала
8 февраля
"Рух" U-19 – "Интер" U-19 1:1 (Пенальти – 4:3)
Голы: Панченко, 30 - Эспозито, 52
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