"Рух" победил миланский "Интер" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное время матча, которое проходило в Польше, завершилось со счетом 1:1. За львовскую команду забил Сергей Панченко, а ворота "Руха" поразил Франческо Эспозито.

Победителя пришлось определять в серии пенальти, где сильнее оказались молодые игроки "Руха". Это дебютный сезон львовского клуба в юношеской Лиге УЕФА.

Другой представитель Украины, "Шахтер" U-19, свой матч начнет в 19:00. Соперник – "Хайдук Сплит".

Юношеская Лига УЕФА

1/16 финала

8 февраля

"Рух" U-19 – "Интер" U-19 1:1 (Пенальти – 4:3)

Голы: Панченко, 30 - Эспозито, 52