"Рух" неожиданно победил "Зарю". Результаты и расписание всех матчей 4-го тура УПЛ
Сегодня, 9 сентября, стартовал 4-й тур высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В стартовом матче 4-го тура УПЛ львовский "Рух" уверенно победил луганскую "Зарю" со счетом 3:1. Хет-трик оформил Таллес. За гостей забил Назарий Русин.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
9 сентября
"Рух" - "Заря" 1:3
Голы: Таллес, 41, 49 (пен.), 62 – Русин, 55
10 сентября
15:00 "Кривбасс" - "Верес"
17:00 "Шахтер" – "Черноморец"
11 сентября
13:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925"
15:00 "Колос" - "Металлист"
17:00 "Динамо" – "Львов"
12 сентября
13:00 "Ворскла" - "Александрия"
15:00 "Ингулец" - "Минай"
*Официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports.
- В понедельник, 5 сентября, в заключительных матчах 3-го тура чемпионата Украины по футболу "Минай" сыграл вничью с "Колосом" , а "Александрия" проиграла "Металлисту".
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