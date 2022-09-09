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Главная Спорт "Рух" неожиданно победил "Зарю". Результаты и расписание всех матчей 4-го тура УПЛ

"Рух" неожиданно победил "Зарю". Результаты и расписание всех матчей 4-го тура УПЛ

9 сентября, 2022 пятница
20:07
Спорт

Сегодня, 9 сентября, стартовал 4-й тур высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В стартовом матче 4-го тура УПЛ львовский "Рух" уверенно победил луганскую "Зарю" со счетом 3:1. Хет-трик оформил Таллес. За гостей забил Назарий Русин.

Украинская Премьер-лига

4-й тур

9 сентября

"Рух" - "Заря" 1:3

Голы: Таллес, 41, 49 (пен.), 62 – Русин, 55

10 сентября

15:00 "Кривбасс" - "Верес"

17:00 "Шахтер" – "Черноморец"

11 сентября

13:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925"

15:00 "Колос" - "Металлист"

17:00 "Динамо" – "Львов"

12 сентября

13:00 "Ворскла" - "Александрия"

15:00 "Ингулец" - "Минай"

*Официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports.

  • В понедельник, 5 сентября, в заключительных матчах 3-го тура чемпионата Украины по футболу "Минай" сыграл вничью с "Колосом" , а "Александрия" проиграла "Металлисту".

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