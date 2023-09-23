Рука Китая, книга ярости и жираф, который умел петь – 5 книг о том, как не выгорать



Мартин Якуб, Руслан Горовой, Дара Корней. ЙБН БЛД РСН

Составители этой книги не зря предупреждают, что это "сборник рассказов нашей ярости". Ведь в ней – рефлексии украинцев по поводу россиян, пришедших на нашу землю с агрессивной войной. Среди авторов - профессиональные писатели, но также и многие люди, не имеющие отношения к литературе, в частности военные, которые сейчас защищают нашу Родину и которым мы обязаны своей жизнью. "Русня - это дух скота, который без колебаний пойдет хоть на бойню, или же отправит туда своих русят, - напоминает один из авторов книги, стендап-комик Настя Зухвала. - Это непобедимый дух "ещенарожательства", потому что крепче России только репродуктивная система ее самиц. Это наглые рожи и мерзкие голоса, которые несут дичь такой пробы, что современная наука еще очень не скоро сможет их классифицировать.Это полет мысли на высоту Марианской впадины и моральные добродетели класса "супермразь". То есть, себя". В целом "ЙБН БЛД РСН" – это книга, идея создания которой принадлежит Мартыну Якубу, украинскому писателю и волонтеру. Следует также добавить, что 100% процентов прибыли от продаж книги будет перечисляться на нужды ВСУ. Книга ЙБН БЛД РСН – это не просто сборник произведений об отношении украинцев к ЙБН БЛД РСН, это не только отражение времени и нашей ярости в нем, но и конкретная целевая помощь нашим защитникам. Она позволит каждому читателю внести свой вклад в защиту Украины.



Вячеслав Халанский. Страсть без выгорания. Как завершить цикл стресса, работать по вкусу и жить счастливо

Эта книга будет интересна не только амбициозным карьеристам, которые хотят обезопасить себя от такого распространенного явления как выгорание – многие могут также найти в ней практические советы и методы преодоления стрессовых ситуаций, которые возникают с ними в процессе работы. Книга известного психолога и психотерапевта Вячеслава Халанского "Страсть без выгорания. Как завершить цикл стресса, работать по вкусу и жить счастливо" (К.: Виват) вообще универсальная вещь. "Я часто слышу на консультациях: "Я начинал работать с таким энтузиазмом, у меня было столько идей и энергии, – рассказывает автор. – Но впоследствии почувствовал апатию, раздражение и нежелание работать. Я понял, что выгорел". Но не только офисные работники жалуются на выгорание и отсутствие энергии. Мама пятерых детей однажды призналась: "Сократился уровень сочувствия к детям и другим людям. Я стала уставать и раздражаться. За последние пять лет истощился эмоциональный ресурс. Выгорание состоит в том, что у меня остается мало сил, мотивации и эмоций. Я не успеваю делать домашнюю работу. Муж меня обвиняет, а я злюсь на него. Гармония наших отношений тает, как свеча". Так что выгорание касается всех социальных групп". Так что мысль о том, что выгорание – это "болезнь" ленивых и неуспешных людей, на самом деле ошибочна. Ведь выгорают руководители крупных компаний, топ-менеджеры, бизнесмены, врачи, звезды мирового масштаба. Изнуряет излишние рабочие обязанности, которые они выполняют в течение ненормированного рабочего дня. Как понять, что вы (ваши подчиненные) эмоционально выгорели? Почему нормально предавать начальнику надежды и просить о помощи? Где искать мотивацию и счастье во время войны? Возможно, ответы на эти вопросы удастся найти в этой полезной и актуальной книге.



Клайв Гамильтон, Марайке Ольберг. Скрытая рука Китая. Как КНР незаметно захватывает мир

Учитывая тематику предыдущей книги, можно отметить, что в таком случае даже выгорать никому не придется, потому что, по мнению авторов этого издания, а именно – "Скрытой руки Китая. Как КНР незаметно захватывает мир" Клайва Гамильтона и Марайке Ольберг (К. : Наш Формат) – коллективный Запад будет уничтожено изнутри. Авторы не запугивают, но напоминают, что коммунистическая партия Китая (КПК) стремится перестроить мировой порядок, построенный на принципах демократии, прав человека и свободы слова. Ведь в армию КПК входит огромная глобальная сеть якобы "частных" китайских компаний, "общественных" фондов и "научных" центров, подчиняющихся направлению КПК, выполняющих поставленные ею задачи и отчитывающиеся ей. Китай хочет построить новую колониальную систему, чтобы отомстить за "век унижения" и превратить более слабые страны в своих вассалов. Уже сегодня по всей Северной Америке и Европе КПК формирует свою агентуру среди политической и бизнес-элиты, Уолл-стрит, Голливуда, аналитических центров, университетов и китайской диаспоры. В ход идут подкуп, устрашение, манипуляции, незаконное прослушивание и организованные государством хакерские атаки. "И пока аналитики по обе стороны Атлантики в ожесточенных спорах решают, классифицировать ли Китай как оппонента или даже как врага, - продолжают авторы, - КПК уже тридцать лет как определилась. В постсоветском мире она представляет себя окруженной врагами, которых должна победить или нейтрализовать. Между тем, как КПК и ее сторонники на Западе любят говорить, что против Китая начата "новая Холодная война", сама партия уже на протяжении многих лет ведет идеологическую борьбу против "вражеских сил". Для КПК Холодная война так и не закончилась". Насколько эта книга актуальна для нас сегодня? Как бы там ни было, но Украина должна осознавать угрозу китайского режима, ведь после победы над Россией следующим врагом может стать авторитарный проимперский Китай с коммунистической мафией во главе.

Рамин Захед. Человек-паук: Вокруг вселенной: Искусство фильма

Автор этого проекта не зря считает, что книги об "искусстве чего-то" - самые лучшие. Тем более, если эта книга – "Человек-паук: Вокруг вселенной: Искусство фильма" Рамина Захеда (К.: ArtHuss), в которой речь (и картинки) о невероятном мире анимационного фильма, созданного по мотивам мирового блокбастера. Сюрпризов в книге много. Например, Майлз Моралес — герой фильма и комикса, созданного Брайаном Майклом Бендисом и Сарой Пикелли. Он наполовину черный, наполовину пуэрториканец, тринадцатилетний парень, вдохновленный, как говорится, тогдашним президентом США Бараком Обамой и актером Дональдом Гловером. "Чи має Людина-павук бути кимось іншим? – перепитує нас художник видання. - Ким? Чому? Що ж, ці ідеї до біса мене налякали. Тож я вчинив так, як і всі, коли щось нас до біса лякає у творчості. Зробив це. Зробив це, всупереч страху. Ми створили геть нову Людину-павука, на ім’я Майлз Моралес. Але це було нелегко. Створити його з нуля чи це має бути хтось з історії "Досконалої Людини-павука"? Чи мусить Майлз черпати мотивацію в Пітера Паркера, чи його мотивуватиме власна ситуація? Чи мають вони коли-небудь зустрітися? Чи готовий світ до нової Людини-павука? Чи світ цього хоче?". Таким образом, перед нами необычный артбук – удивительное собрание концепт-артов, финальных дизайнов, скетчей и ранее не показанных раскадровок. Кроме того, в этой книге можно найти комментарии от творческой команды о том, как генерировались идеи и как шла работа над фильмом. "Человек-паук: Вокруг вселенной" увлек зрителей своим новаторским уникальным визуальным стилем, а также получил многочисленные награды. Поэтому этот артбук — возможность увидеть своими глазами, как создавался выдающийся фильм. "Якщо це ваша перша така книга, - додає вищезгаданий художник, - щиро радий за вас! Якщо вам щось запало до серця, то його ідеї в найсирішій та найвиразнішій формі можуть відкрити вам глибшу правду та глибше визнання. Іноді перегляд ідей в їхній неупорядкованості може надихнути на щось по-справжньому визначне. Інколи це ідеї, що виповзли із задвірок голови художника. Я обожнюю грубі ескізи персонажів. Художникове id, его та миттєве несвідоме одразу проявляється вам. І для мене багато з цих відкинутих ідей та замальовок все ще мають цінність і надихають. Один скетч може надихнути на всесвіт ідей. Один скетч може зіпсувати цілу франшизу. В таких книжках, як ця, неймовірні художники стверджують одну річ…"

Фредрик Бакман. Что мой сын должен знать о мире

Автор этой книги напоминает, что отцовство — это не так уж легко, как кажется. И речь не только о бессонных ночах, колыбельных или правилах детского питания. Книга Фредрика Бакмана "Что мой сын должен знать о мире" (К.: Книголав) еще и о том, что у ребенка впереди, а именно - друзья, взросление, жизненные приключения... И лучше всего, считает автор, поговорить со своим крошечным сыном: поделиться смешными историями, ценными лайфхаками, столь разнообразным опытом. Поэтому перед нами увлекательная повесть в эссе и заметках, написанных отцом к сыну, а возможно — и к самому себе. Легкая, смешная, ироничная и трогательная книга об отцовстве, страхах и ошибках, глупых ситуациях и жизненных переосмыслениях, а также о любви. Так часто она становится точкой опоры в этом неидеальном мире. Кажется, не удивительно, что таких разделов на классические темы, пожалуй, больше всего: "Что тебе следует знать о человечности", "Что тебе следует знать о Боге", "Что тебе следует знать о добре и зле". Но остальные темы так же важны (по крайней мере для отца): "Что тебе стоит знать о сенсорных лампочках в туалете", "Что тебе стоит знать об ИКЕА", "Что тебе стоит знать о футболе", "Что тебе стоит знать о том, что произошло с пластмассовым жирафом, умевшим петь".