Об этом пишет издание Vijesti.

По предварительной информации, один из россиян оскорблял местных жителей и официантов бара, после чего началась потасовка.

Отмечается, что инцидент начался с того, что четыре гражданина РФ в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную, где едва не сбили мотоциклиста.

По свидетельству очевидцев, перекрыв своим автомобилем набережную, они сначала разнесли туристическое агентство, а затем напали на официанта соседнего ресторана, ранив ему голову.

Впоследствии россияне применили физическую силу к владельцу заведения, после чего другие его сотрудники пытались помешать им разнести еще ресторан.

Попавшее в соцсети видео сняли, когда сотрудники начали выгонять россиян и бить их стульями.