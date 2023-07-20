Ругались и нападали на людей: в Черногории работники бара избили пьяных россиян, - СМИ
В курортном поселке Рафаиловичи близ Будвы официанты избили пьяных русских туристов, которые вели себя неадекватно и оскорбляли людей
Об этом пишет издание Vijesti.
По предварительной информации, один из россиян оскорблял местных жителей и официантов бара, после чего началась потасовка.
Отмечается, что инцидент начался с того, что четыре гражданина РФ в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную, где едва не сбили мотоциклиста.
По свидетельству очевидцев, перекрыв своим автомобилем набережную, они сначала разнесли туристическое агентство, а затем напали на официанта соседнего ресторана, ранив ему голову.
Впоследствии россияне применили физическую силу к владельцу заведения, после чего другие его сотрудники пытались помешать им разнести еще ресторан.
Попавшее в соцсети видео сняли, когда сотрудники начали выгонять россиян и бить их стульями.
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