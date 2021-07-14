Рудик рассказала, есть ли у нее американский паспорт
Лидер "Голоса" Кира Рудик сообщила, есть ли у нее гражданство Соединенных Штатов
Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передает "Сегодня".
"В последнее время было столько манипуляций по этому поводу, что даже партия "Голос" была вынуждена выйти с официальным заявлением, что никакого американского паспорта у меня нет, что я гражданка Украины", - сказала Рудык.
На вопрос, подтверждает ли она, что у нее нет американского гражданства, Рудик ответила: "Конечно".
- Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик четко не ответила на вопрос, имеет ли она паспорт США.
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