Рудик поддержали 86% делегатов съезда "Голоса", - пресс-служба
Съезд партии "Голос" выразил поддержку лидеру Кире Рудик
Об этом сообщила пресс-служба партии .
В заявлении говорится, что Рудик отчиталась о работе партии с октября 2020 года и представила видение дальнейшего развития.
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Пресс-служба сообщила, что съезд проголосовал о доверии главе партии.
"86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии", - говорится в заявлении.
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