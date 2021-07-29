Рудик поддержали 86% делегатов съезда "Голоса", - пресс-служба

Об этом сообщила пресс-служба партии .



В заявлении говорится, что Рудик отчиталась о работе партии с октября 2020 года и представила видение дальнейшего развития.



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Пресс-служба сообщила, что съезд проголосовал о доверии главе партии.



"86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии", - говорится в заявлении.

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