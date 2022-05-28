Ручку Байдена продали за 600 тыс. грн: деньги потратят на автомобили для ВСУ
Именную ручку президента США Джо Байдена продали за 600 тыс. грн на благотворительном аукционе, их потратят на пикапы для ВСУ
Об этом сообщил Укроборонпром в телеграме .
"Сегодня мы передали именную ручку Джо Байдена победителю благотворительного аукциона, организованного "Прозорро.Продажи" совместно с Укроборонпромом. Это сообщение должно стать историей о человеке, который приобрел лот за 600 тыс. грн на закупку пикапов для новосозданного 47-го батальона ВСУ", - сообщили в ведомстве.
В Укроборонпроме назвали свое сообщение благодарностью, ведь победитель аукциона Александр попросил не делать из своего поступка достижения.
Мужчина – один из участников благотворительной инициативы в поддержку украинских волонтеров. Он с коллегами участвовал в торгах, чтобы помочь вновь созданному батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.
Сейчас мужчины занимаются поддержкой ВСУ и украинцев, оказавшихся в затруднительном положении в результате войны.
- 16 мая сообщили, что именную ручку Джо Байдена выставят на благотворительный аукцион "Прозорро Продажи".
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