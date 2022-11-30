Об этом информирует СБУ .

Во время обыска скрываемых за рубежом офисов Мураева его семьи и приспешников были изъяты наличные деньги, в том числе российские рубли, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы. Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 УКУ (госизмена). Его открыли после осуществления независимых экспертиз высказываний политика, инициированная СБУ.

Кроме того, в эфире телеканала "НАШ", подконтрольного Мураеву, неоднократно распространяли нарративы российской пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной розни на телеканал были наложены санкции.

Все изъятые материалы переданы на экспертизы.

23 января МИД Великобритании обнародовал имена лиц, которых Кремль готов сделать марионеточными руководителями Украины в случае вооруженного вторжения в новых направлениях. Среди них был Евгений Мураев, впоследствии назвавший это заявление "фантазией".

14 июня суд запретил деятельность политической партии "Наши", главой которой является бывший народный депутат Евгений Мураев.

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