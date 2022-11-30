Рубли, оружие и книги об истории России: СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его приспешников
Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства и в офисе руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева и его соратников
Об этом информирует СБУ .
Во время обыска скрываемых за рубежом офисов Мураева его семьи и приспешников были изъяты наличные деньги, в том числе российские рубли, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы. Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 УКУ (госизмена). Его открыли после осуществления независимых экспертиз высказываний политика, инициированная СБУ.
Кроме того, в эфире телеканала "НАШ", подконтрольного Мураеву, неоднократно распространяли нарративы российской пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной розни на телеканал были наложены санкции.
Все изъятые материалы переданы на экспертизы.
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