Рубли не пахнут: какие известные бренды остались работать в России
Значительная часть международных компаний, имеющих заводы на территории РФ, остановили инвестиции, но продолжают производить для российского рынка
Немецкая компания Metro, которую безрезультатно призывали уйти с российского рынка из-за нападения России на Украину, осталась в РФ и даже запустила Академию развития малого и среднего бизнеса. Впрочем, Metro Cash&Carry не единственная сеть, которая работает на два фронта, то есть сохраняет деятельность как в Украине, так и в России.
Французская сеть продуктовых супермаркетов Auchan тоже вполне спокойно продолжает работать на обоих рынках.
"Самое главное для нас – сохранить наших работников и обеспечить нашу главную миссию – продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели", – заявил еще в марте гендиректор Auchan Ив Клод, добавив, что компания действует в интересах мирного населения. Правда, почти две с половиной сотни супермаркетов в России платят миллионы рублей налогов, за которые покупается оружие, но это уже детали.
Осталась в России также французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin. Однако из-за того, что многие производители отказались поставлять товары на российский рынок, у компании возникли трудности с товаром. Так что потребители жалуются на опустевшие полки гипермаркетов, а компания Leroy Merlin ищет новых поставщиков – как из РФ, так и из "дружественных" стран.
Не решились покинуть прибыльный рынок и такие гиганты как Colgate-Palmolive и Procter & Gamble Co. Обе компании существенно сократили присутствие в РФ, перестали инвестировать в развитие и тратить средства на рекламу, но при этом сохранили производство продуктов "необходимых для повседневной жизни".
Компания Nestlé, несмотря на критику, также решила остаться, заявив, что ее деятельность в России будет сосредоточена "на обеспечении основными пищевыми продуктами, такими как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли". Nestlé прекратила финансировать рекламу в РФ и приостановила все капиталовложения, но ее фабрики продолжают работать для внутреннего рынка.
Похожей политики придерживается известная итальянская кондитерская компания Ferrero. Они перестали рекламировать в РФ Nutela, Raffaello и Kinder Surprise, но завод Ferrero в РФ продолжает работать.
Многие бренды, которые еще весной заявили о выходе с российского рынка, на самом деле продолжали работать через франчайзеров. В частности, американская сеть Gap еще в марте обещала покинуть РФ. При этом по данным Reuters, с 11 марта по 16 июня поставила в Россию одежду на 5,2 млн долларов. Однако после скандала решила закрыть магазины в России.
Похожая ситуация с немецкой компанией Henkel (бытовая химия и стройматериалы): они четко заявили о выходе с рынка и якобы ищут покупателя на активы, но предприятия продолжают работать.
О том, какие известные бренды бытовой техники и электроники продолжают работать на российском рынке, читайте в следующем материале.
Фото из общедоступных источников
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