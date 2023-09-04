Рубленые куриные котлеты с сыром и майонезом. Сочный рецепт

Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС

За 2022 год на второе и третье высшее образование поступило столько мужчин, что из них можно было бы сформировать 13 бригад ВСУ, - нардеп Бабак