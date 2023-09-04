Рубленые куриные котлеты с сыром и майонезом. Сочный рецепт
Любите котлетки? Тогда попробуйте вместе с нами внести разнообразие в их состав и форму - приготовьте их не из фарша, а из рубленого филе и с сыром
Ингредиенты:
куриное филе – 400 г
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одно яйцо
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сыр твердый – 120 г
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майонез – 100 г
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мука – 30 г
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зеленый лук (по вкусу)
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соль (по вкусу)
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перец (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления рубленых котлет:
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взбиваем яйцо с помощью венчика
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натираем сыр на терке
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нарезаем мелко зеленый лук
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смешиваем в миске взбитое яйцо с сыром, зеленым луком и майонезом
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всыпаем муку, перец, соль
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вымешиваем все ингредиенты
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тщательно промываем куриное филе
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рубим на мелкие кусочки
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выкладываем измельченное куриное филе в яичную смесь.
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тщательно перемешиваем
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отправляем в холодильник на несколько часов
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разогреваем на сковороде растительное масло
Фото: из общедоступных источников
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ложкой выкладываем на сковороду содержимое миски вроде оладий
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обжариваем котлеты с двух сторон до готовности
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подаем с майонезом.
Приятного аппетита!
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