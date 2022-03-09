Рубль снова резко подешевел после открытия торгов в Москве

Об этом сообщает Bloomberg.



Валюта упала на 7,8% до 113,9 доллара по сравнению с закрытием в пятницу, когда Московская биржа заявила, что временно приостановит торги. В оффшорной торговле перед открытием ориентировочный спред между спросом и предложением составил 7,4% от цены предложения, что позволяет предположить, что фактических сделок может быть немного.

Российский рубль котировался в офшорной по 130 рублей за доллар. Российская валюта, по всей вероятности, продолжит потери на основных торгах, отмечает агентство.

На наличном рынке в Москве курс доллара достигает 200 рублей в продаже.

Напомним, авторитетное рейтинговое агентство Fitch обвалило кредитный рейтинг России по В до С. Рейтинг "C" демонстрирует мнение, что дефолт неизбежен.