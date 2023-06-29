Рубль опустился до самого низкого за 15 месяцев уровня после мятежа Пригожина
29 июня российский рубль обвалился по отношению к доллару к минимуму в марте 2022 года из-за страха внутриполитического риска после неудачного мятежа
Об этом информирует Reuters .
Рубль опустился до 87,47, самой низкой позиции с 29 марта 2022 года.
Сообщается, что российская валюта обесценилась на 0,7% до 94,94% против евро и на 0,8% против юаня до 11,98%.
Рубль защищался от геополитических рисков посредством контроля над капиталом в течение 16 месяцев после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, но попытка мятежа Евгения Пригожина поразила рынки и поставила под сомнение власть диктатора Владимира Путина.
Рубль потерял важный фактор поддержки 28 июня, когда истек налоговый период в конце месяца, как экспортеры обычно обменивают свои доходы в иностранной валюте на местную для уплаты налогов.
"Как мы и ожидали, рубль упал в конце налогового периода достаточно резко, примерно на 1,5%. Мы ожидаем, что ослабление национальной валюты продлится примерно до 89-90 по отношению к доллару", - заявили в брокерской компании Алор Брокер.
Нефть Brent, являющаяся мировым показателем для основного экспортного товара России, снизилась на 0,4% до 73,74 доллара за баррель.
- 22 декабря 2022 года впервые с конца апреля российский рубль упал почти до минимума, превысив 72 доллара.
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