На таких темах акцентируют международные издания на утро 15 августа.

Из-за затяжной войны, рубль все больше обесценивается

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Международные издания немало писали о падении курса рубля и как это повлияет на российскую экономику и соответственно войну, которую объявил российский диктатор Украины. Как отмечает Politico, Центральный банк России созвал экстренное заседание, поскольку валюта достигла 16-месячного минимума по отношению к доллару. Ожидается, что руководители центрального банка повысят процентные ставки, чтобы ответить на ускоренное ослабление рубля и ухудшение экономики, поскольку война против Украины и санкции все больше бьют по их экономике.

"Большой парадокс для политических экспертов в Москве заключается в том, что валюта резко падает именно тогда, когда цены на нефть – источник жизни российского экспорта и опора бюджета – выросли. Цены на российскую сырую нефть сорта Urals превышают согласованный на международном уровне ценовой предел в 60 долларов за баррель, но во вторник курс рубля подскочил до 102 рублей за доллар. Это почти половина стоимости, которую он получил в июне 2022 года, когда он торговался за 54 рубля. В последний раз центральный банк повышал ключевую процентную ставку до 8,5 процента с 7,5 процента 21 июля, это было первое повышение с сентября 2022 года", – пишут в издании.

В CNN говорят, что российская валюта в этом году потеряла почти 40% своей стоимости. Валюта рухнула сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, упав до 136 рублей за доллар в марте 2022 года. Затем она взлетела примерно до 50 рублей за доллар в июне прошлого года, поскольку нефть и цены на газ подскочили. Но европейские экономики с тех пор отказались от российской нефти и газа, импортируя больше из Соединенных Штатов, Канады и Норвегии. Это напрягло финансы российского правительства, также находящиеся под давлением резкого роста расходов на оплату продолжающейся войны.

В The Washington Post отметили, что рубль падает, подчеркивая давление на военную экономику России.

"Рубль потерял примерно четверть своей стоимости по отношению к доллару после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году. Западные санкции нанесли ущерб торговому балансу России, а военные расходы резко выросли, поскольку молниеносное наступление, которое первоначально предполагал Кремль, превратилось в изнурительную битву на истощение, которой не видно конца", - пишут американские журналисты и добавляют, что дефицит бюджета и значительная нехватка рабочей силы также способствуют росту инфляции.

Украинские солдаты нуждаются в психологической поддержке

The New York Times написали развернутый репортаж о "скрытой травме украинских воинов". Американский журналист посетил несколько центров лечения психического здоровья в Украине и провел время с несколькими солдатами, страдающими психологическими расстройствами боя в начале этого года.

"Ночь приносит мало сна и страшные сны. День приносит панические атаки и воспоминания. Все истощены, некоторые думают о самоубийстве. Они боятся собственных мыслей и того, что эти мысли могут побуждать их делать", - отмечает журналист и добавляет, что за полтора года войны многие украинские военные имели перерывы всего около двух недель. "И когда они получают короткие передышки вдали от фронта, многие из них больше всего нуждаются в лечении психологической травмы".

Эта потребность растет и значительно превышает возможности ее удовлетворить.

Невидимые герои войны – механики

Также в New York Times написали материал о "невидимой армии Украины", а именно механиках, поддерживающих живучесть боевой техники. За тысячами военных, воюющих в контрнаступлении, стоят инженеры и техники, выполняющие важную, а часто и опасную работу.

Они работают в лесных лагерях или в неиспользуемых зданиях в нескольких километрах от линии фронта, или как мобильные аварийные бригады, доставляя свои услуги в воинские части, где они дислоцированы, чтобы избежать буксировки оборудования во время долгих путешествий обратно на базу или даже на заводы за границей.

"Техника сейчас нужна на фронте, и это позволяет нам быстро возвращать ее на передовую", – сказал начальник связи командования тылового обеспечения Украины майор Валерий Шершень. Цитируя генерала Джона Дж. Першинга, командующего американскими экспедиционными силами во время Первой мировой войны, он добавил: "Пехота выигрывает битвы, логистика выигрывает войны".

Так же как боевые медики, ежедневно рискующие своей жизнью, чтобы вывезти раненых, механики выходят на поле боя, ориентируясь на минные поля и обстрелы, чтобы достать и отремонтировать сломанные или разбомбленные машины.

Масштабный военный парад: Варшава посылает сообщение, которое Россия и Беларусь должны понять

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В CNN написали о том, что в соседней с Украиной Польше состоится самый большой военный парад за десятилетие, поскольку ее влияние в Европе растет. Министерство обороны Польши сообщило, что празднование Дня Войска Польского во вторник будет отмечаться выступлением, включающим 200 единиц польской и иностранной военной техники, 92 самолета и 2000 военнослужащих.

На параде будут представлены некоторые из новейших технологий, которые есть в арсенале Польши, включая танки M1A1 Abrams американского производства, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, ракетные установки HIMARS, самоходные гаубицы Krab, а также американские. Системы ракетных батарей Patriot, входящих в состав польской системы противовоздушной обороны "WISŁA"

За последние годы Польша стала одним из ведущих военных государств Европы после того, как в 2014 году Россия начала войну с Украиной. Дипломатическое влияние Варшавы также возросло благодаря инструментальной роли, которую она сыграла в поддержке Украины после полномасштабного вторжения Москвы.

На прошлой неделе Польша объявила о развертывании тысяч дополнительных войск на своей восточной границе из-за роста обеспокоенности присутствием российских наемников Вагнера в Беларуси.

У Польши есть общие границы не только с Украиной и Беларусью, но и с российским Калининградом. Устроив массовую демонстрацию силы во вторник, Варшава посылает сообщение, которое Россия и Беларусь должны понять, считают эксперты.