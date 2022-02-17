Рубль и российские акции усилили падение на фоне новостей о военном обострении на Донбассе

Об этом сообщает Интерфакс.



Рынок акций РФ утром в четверг скорректировался вниз по мировым фондовым площадкам и нефти (Brent просела до $94 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже границы 3 600 пунктов.



Доллар вырос до 75,64 руб., подорожав на 39 копеек.



Подешевели расписки TCS Group (-3,6%), акции Сбербанка (-3,1% и -2,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2 %), "НОВАТЭК" (-2,2%), "Магнита" (-2,2%), ВТБ (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "Яндекса" (-1 ,9%), "Газпрому" (-1,6%), "Аэрофлоту" (-1,4%), "Московской бирже" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,3%) , "МТС" (-1,3%), "Норникель" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Интер РАО" (-1%), "Татнефть" (-0 ,8%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "РусГидро" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0, 7% "префы"), "НЛМК" (-0,1%).

Напомним, 17 февраля утром россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое воспитательниц получили контузии.

Юрий Бутусов заявил, что российские войска в районе оккупированного Донецка обстреливают украинские позиции из запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии.