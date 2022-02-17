Рубль и российские акции усилили падение на фоне новостей о военном обострении на Донбассе
В четверг утром рубль и российские акции ужесточили падение на фоне новостей о военном обострении на Востоке Украины
Об этом сообщает Интерфакс.
Рынок акций РФ утром в четверг скорректировался вниз по мировым фондовым площадкам и нефти (Brent просела до $94 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже границы 3 600 пунктов.
Доллар вырос до 75,64 руб., подорожав на 39 копеек.
Подешевели расписки TCS Group (-3,6%), акции Сбербанка (-3,1% и -2,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2 %), "НОВАТЭК" (-2,2%), "Магнита" (-2,2%), ВТБ (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "Яндекса" (-1 ,9%), "Газпрому" (-1,6%), "Аэрофлоту" (-1,4%), "Московской бирже" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,3%) , "МТС" (-1,3%), "Норникель" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Интер РАО" (-1%), "Татнефть" (-0 ,8%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "РусГидро" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0, 7% "префы"), "НЛМК" (-0,1%).
- Напомним, 17 февраля утром россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое воспитательниц получили контузии.
- Юрий Бутусов заявил, что российские войска в районе оккупированного Донецка обстреливают украинские позиции из запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.11
Покупка 28.11Продажа 28.45
-
EUR
Покупка 31.88Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное