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Главная война с Россией Рубежного нет как города: россияне не смогли захватить, поэтому озверели и уничтожили, - командир батальона "Свобода" Кузык
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Рубежного нет как города: россияне не смогли захватить, поэтому озверели и уничтожили, - командир батальона "Свобода" Кузык

22 мая, 2022 воскресенье
18:12
война с Россией

Командир батальона "Свобода" Петр Кузик рассказал, что российские оккупанты полностью уничтожили город Рубежное Луганской области, поскольку не могли его захватить, а потому в бешенстве стерли его с лица земли

Украинский защитник поделился деталями в эфире Еспресо.

"Рубежного как города нет, оно полностью уничтожено. Россияне проводят террор. Оккупанты взбесились из-за того, что украинские города на Востоке им не сдаются и не могли никак продвинуться. Особенно ожесточенные штурмы были 9 и 10 мая. Россияне бросили все, что имели на украинские позиции, но не смогли продавить. Хотя россияне в Луганской области имеют количественное и артиллерийское преимущество", - заметил Кузик.

Комбат добавил, что судьба Алеппо – ковровые бомбардировки и уничтожение из артиллерии, постигла и Рубежное.

"Создается впечатление, что российские оккупанты просто мстят украинским городам - стирают населенные пункты с лица земли. Опыт, который мы наблюдали в Сирии по Алеппо - это судьба украинского Рубежного. Не осталось школ, больниц, админзданий, жилых кварталов. Мы также пытались вывозить некоторых людей, которые прятались в городе, но сейчас судьба оставшихся неизвестна", - заметил Петр Кузик.

  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Рубежном Луганской области не осталось уцелевших зданий.
  • Институт исследования войны сообщает, что Россия сосредоточила главные усилия на окружении и захвате Северодонецка в Луганской области, а омбудсман Людмила Денисова сообщила, что оккупанты в Луганской области убивают гражданских, блокируют эвакуацию и превращают города в руины.

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