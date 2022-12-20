Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

После встречи Путин и Лукашенко говорили мало о милитарной составляющей, но сказали ключевое. Было сказано, что Россия предоставит Беларуси самолеты. Эти самолеты планируют использовать со специальными боеприпасами. А это намек на то, что в Беларуси планируется разместить российское ядерное тактическое оружие. Россия настроена на продолжение эскалации", - объяснил Мусиенко.

По его словам, руководство РФ пытается перевести уровень эскалации и угрозы агрессии также на страны НАТО.

"Рубеж конфликта, как никогда, приближается к странам НАТО. И это переходит к наихудшим условиям Холодной войны 80 лет, когда советское ядерное оружие было расположено в Восточной Германии, американское в Западной. Соответственно, Путин идет по пути эскалации и не останавливается. Путь конфронтации по отношению Запад будет только наращиваться", - добавил Мусиенко.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил , что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет

20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что военные Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной.

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