Рубеж конфликта близится к странам НАТО, - военный эксперт Мусиенко
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что наращивается путь российской конфронтации по Западу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
После встречи Путин и Лукашенко говорили мало о милитарной составляющей, но сказали ключевое. Было сказано, что Россия предоставит Беларуси самолеты. Эти самолеты планируют использовать со специальными боеприпасами. А это намек на то, что в Беларуси планируется разместить российское ядерное тактическое оружие. Россия настроена на продолжение эскалации", - объяснил Мусиенко.
По его словам, руководство РФ пытается перевести уровень эскалации и угрозы агрессии также на страны НАТО.
"Рубеж конфликта, как никогда, приближается к странам НАТО. И это переходит к наихудшим условиям Холодной войны 80 лет, когда советское ядерное оружие было расположено в Восточной Германии, американское в Западной. Соответственно, Путин идет по пути эскалации и не останавливается. Путь конфронтации по отношению Запад будет только наращиваться", - добавил Мусиенко.
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