Рубан: Пока нет предпосылок для введения "красной" зоны карантина в Киеве

Об этом в комментарии Суспільному сообщил начальник Главного управления Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, вопрос введения локдауну является "прерогативой органов центральной власти и Министерства здравоохранения".

"На сегодня нет предпосылок для введения мер, касающихся "красной зоны", но ситуация относительно ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и острых респираторных вирусных заболеваний. В течение выходных дней, которые будут с 14 по 18 октября, могут упасть статистические данные по заболеваемости, поэтому мы можем прогнозировать ситуацию только через неделю", - отметил Рубан.

Он отметил, единственным реальным способом предотвратить внедрению локдауну является вакцинация: "Если мы вакцинируем жителей на уровне 70%, а это более миллиона человек, плюс те, кто у нас уже есть (вакцинированы - ред.), То у нас не будет необходимости внедрять усилении меры".

"Что касается текущей ситуации, то можно сказать, что у нас наблюдается эпидемия среди невакцинированных лиц, при этом действуют все преференции вакцинированным лицам. То есть, бизнес, вакцинирован на 80%, он может работать даже в условиях "красной зоны", - сказал Рубан.

Он также прокомментировал ситуацию относительно уровня заполняемости коек для больных COVID-19. Она, по его данным, колеблется от 45 до 40 процентов: "Это нормальная динамика, так как готовились эти кровати в течение всего лета, и кислородные точки, и реанимационные кровати также готовились летом. Поэтому сегодня город Киев достойно принимает эту волну, которая есть. На сегодня нет предпосылок для перехода в другую зону эпидемиологической опасности ".

С 21 октября вакцинированные жители Киевской области не смогут пользоваться общественным транспортом (необходим или COVID-сертификат, или отрицательный ПЦР или экспресс-тест), а работников ряда заведений могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

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