Об этом она сообщила в эфире Еспресо.

"К сожалению, системы реактивного залпового огня уже добивают до Славянска, поэтому такое безумное количество обстрелов города. Уже в течение второй недели ежедневно в Славянске происходят такие страшные события, ежедневно у нас погибшие и раненые. Существенно страдает гражданская инфраструктура, прежде всего идет речь о многоэтажках и частных жилых домах, поражен санаторий, центральной рынок и другие объекты, которые к военному делу не имеют никакого отношения", - отметила спикер Донецкой ОВА .

Татьяна Игнатченко рассказала, что противник бьет по Славянску абсолютно хаотично, чтобы просто посеять панику и нанести урон именно гражданскому населению.

"Кроме того, обострилась ситуация относительно полей, враг намеренно бьет по полям и поджигает их, и на территории области имеем ощутимые потери в этом секторе", - добавила Игнатченко.

6 июля Центр противодействия дезинформации информировал, что российские оккупанты готовят провокацию на Славянской тепловой электростанции.

7 июля экспредседатель Донецкой ВГА, Павел Жебривский, рассказал, что враг атакует Славянск с трех сторон

8 июля Институт изучения войны сообщил, что РФ будет штурмовать Краматорск и параллельно наступать на Славянск.

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