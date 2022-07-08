РСЗО врага уже добивают до Славянска, ежедневно погибшие и раненые, - спикер Донецкой ОВА Игнатченко
Татьяна Игнатченко, спикер Донецкой ОВА, рассказала, что агрессор бьет по Славянску абсолютно хаотично, чтобы посеять панику и нанести урон именно гражданскому населению
Об этом она сообщила в эфире Еспресо.
"К сожалению, системы реактивного залпового огня уже добивают до Славянска, поэтому такое безумное количество обстрелов города. Уже в течение второй недели ежедневно в Славянске происходят такие страшные события, ежедневно у нас погибшие и раненые. Существенно страдает гражданская инфраструктура, прежде всего идет речь о многоэтажках и частных жилых домах, поражен санаторий, центральной рынок и другие объекты, которые к военному делу не имеют никакого отношения", - отметила спикер Донецкой ОВА .
Татьяна Игнатченко рассказала, что противник бьет по Славянску абсолютно хаотично, чтобы просто посеять панику и нанести урон именно гражданскому населению.
"Кроме того, обострилась ситуация относительно полей, враг намеренно бьет по полям и поджигает их, и на территории области имеем ощутимые потери в этом секторе", - добавила Игнатченко.
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