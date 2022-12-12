РСЗО, минометы, гранатометы: в течение суток оккупанты 38 раз обстреляли Сумщину
Глава ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в течение суток, 12 декабря, оккупанты 38 раз обстреляли три общины в Сумской области
Об этом он написал в телеграмме .
По состоянию на 21:00 россияне выпустили по Краснопольской общине 16 боеприпасов из реактивной системы залпового огня "Град". Также оккупанты из гранатометов обстреляли Великописаревскую общину, всего было 16 прилетов.
В Середино-Будской общине было два обстрела, во время которых прилетело 6 мин. Отмечается, что поврежден частный дом и сарай.
- 9 декабря РФ нанесла ракетный удар по Сумщине, а беспилотник сбросил взрывчатку на гражданских - дотла сгорел дом.
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