Об этом он написал в телеграмме .

По состоянию на 21:00 россияне выпустили по Краснопольской общине 16 боеприпасов из реактивной системы залпового огня "Град". Также оккупанты из гранатометов обстреляли Великописаревскую общину, всего было 16 прилетов.

В Середино-Будской общине было два обстрела, во время которых прилетело 6 мин. Отмечается, что поврежден частный дом и сарай.

9 декабря РФ нанесла ракетный удар по Сумщине, а беспилотник сбросил взрывчатку на гражданских - дотла сгорел дом.

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