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РСЗО HIMARS в Вооруженных Силах Украины: на что способно это высокоточное оружие

Алексей Левков
18 июля, 2022 понедельник
08:00
Статьи

Украинские военные около месяца используют на поле боя американские ракетные системы залпового огня HIMARS и за это время уже успели уничтожить более 30 враждебных целей — от складов боеприпасов до воинских частей противовоздушной обороны

Сегодня Вооруженные Силы Украины имеют на вооружении менее десятка РСЗО HIMARS. Но даже такое незначительное количество этих систем способно серьезно испортить планы врага. Что это за оружие и почему оно настолько эффективно в войне с армией РФ — рассказываем в этом материале.

Тактико-технические характеристики РСЗО M142 HIMARS

Система M142 HIMARS – это универсальная колесная пусковая установка, с которой можно использовать ряд ракетного вооружения: неуправляемые реактивные снаряды M26 (дальность 32-45 км, шесть ракет в пусковой), управляемые реактивные снаряды M30/31 (дальность свыше 70 км, шесть ракет в пусковой) и баллистические ракеты серии ATACMS (дальность до 300 км, одна ракета в пусковой). Кроме того, не следует забывать о ракете PrSM (дальность до 500 км), которая также совместима с пусковой установкой HIMARS.

В настоящее время ВСУ используют против оккупантов высокоточные снаряды GMLRS M31 калибром 227 мм. Эта ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть весом 90 кг и три варианта подрыва: контактный, отсроченный и воздушный. В контактном режиме снаряд взрывается непосредственно при попадании в цель, отсроченный режим эффективен против укрепленных объектов, а подрыв снаряда в воздухе – для уничтожения врага на открытых позициях.

Пусковая M142 HIMARS базируется на колесном шасси FMTV армии США. Машина имеет скорость 85 км/ч и запас хода 480 км. Экипаж РСЗО HIMARS состоит из трех человек - оператора, водителя и командира расчета.

РСЗО M142 HIMARS во время войны в Украине

О том, что наши военные получили новейшие РСЗО, стало известно 23 июня - в этот день министр обороны Украины Алексей Резников официально сообщил о прибытии американских систем HIMARS в Украину. А уже 25 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал первое видео использования этих РСЗО по российским оккупационным войскам.

Первые дни HIMARS работали по объектам российской армии чуть ли не в режиме 24/7, впоследствии — преимущественно ночью, чтобы врагу было сложнее отследить передвижение этих РСЗО. Несмотря на незначительное количество систем M142 HIMARS в ВСУ (восемь единиц по состоянию на сегодняшний день еще четыре должны поставить до конца июля), менее чем за месяц украинские военные уничтожили благодаря этому оружию более 30 логистических военных объектов армии РФ.

На фото: M142 HIMARS, открытые источники

Основными целями для РСЗО HIMARS стали склады боеприпасов, базы оккупантов, штабы и пункты управления армии РФ. Из самых эффективных ударов этого оружия - уничтоженный вечером 11 июля склад боеприпасов в Новой Каховке и база рашистов в Мелитополе, где по предварительным данным было ликвидировано более 200 оккупантов, еще 300 получили ранения.

РСЗО HIMARS уже уничтожили серьезное количество боеприпасов врага, поэтому оккупанты начали бить тревогу и задумались над переносом важных объектов за пределы поражения американского оружия. Однако на одних складах боеприпасов и штабах врага задачи HIMARS не заканчиваются — дальше их ждут станции РЭБ, системы противовоздушной обороны, пункты связи и другие объекты российской армии.

Почему M142 HIMARS настолько эффективны?

Американская РСЗО имеет ряд преимуществ, качественно выделяющих ее из того вооружения, которое имеют в своем активе как Вооруженные Силы Украины, так и армия РФ.

Мобильность

Во-первых, это ее мобильность. Колесная база позволяет РСЗО HIMARS уничтожать цели в тылу врага, быстро перемещаясь фактически по всей линии фронта, причем сегодня батарея этих машин может уничтожать цели на востоке, а завтра – на юге. Что делает «эффект HIMARS» максимально неожиданным для захватчиков.

Скорость выполнения задач

Во-вторых, это быстрота выполнения боевой задачи этими системами. К примеру, процесс перезарядки РСЗО HIMARS длится не более 5 минут и осуществляется с помощью встроенного крана, а не отдельной транспортно-заряжающей машины. В общей сложности с этим РСЗО военные ВСУ могут выпустить все шесть ракет и покинуть позицию до того, как враг вообще поймет, что происходит.

Точность

В третьих, это высокая точность этой системы, благодаря которой несколько ракет могут одна за другой прилететь в цель — отклонение ракет от цели составляет не более трех метров. По факту военные ВСУ рассказывают, что вторая ракета может залететь прямиком в то отверстие, которое пробила первая ракета.

Комбинация этих преимуществ делает РСЗО M142 HIMARS на данном этапе войны с РФ универсальным решением для уничтожения целей в тылу противника.

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