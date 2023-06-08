Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РПЦ заявила, что отдала Венгрии группу украинских военнопленных

РПЦ заявила, что отдала Венгрии группу украинских военнопленных

8 июня, 2023 четверг
23:00
Война с Россией

Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии по ее инициативе группу украинских военнопленных

Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

В РПЦ заявили, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" состоялась передача Венгрии "группы украинских военнопленных закарпатского происхождения". И добавили, будто такая передача состоялась по просьбе венгерской стороны и "по благословению патриарха Кирилла". В этой акции якобы приняли участие глава отдела внешних церковных связей РПЦ и советник Кирилла.

Украинская сторона официально не комментировала это сообщение. Но, как отметили накануне источники РБК-Украина, такое решение не было согласовано с Украиной.

Собеседник рассказал, что РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) должны были передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

"Передача военнопленных никоим образом не согласована с Украиной, а ее целесообразность объясняется "закарпатским происхождением" военных. Важно понимать, что все упомянутые военные – украинские граждане, а потому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины", – сказал источник.

Собеседник добавил, что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность российской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции. Патриарх Кирилл пытается использовать авторитет других государств и международную репутацию Мальтийской службы помощи. Также Россия в очередной раз намерена разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы вроде бы "закарпатского сепаратизма". Такая передача может иметь еще одну цель – делегитимизацию самого процесса обмена военнопленными, ведь это бесконтрольная передача украинских военных другим странам, хотя и вроде бы при посредничестве известной организации.

  • Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, на конец мая в результате обменов возвращены домой из российского плена уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских. В рамках последнего масштабного обмена, состоявшегося 25 мая, Украина смогла вернуть 106 наших военных – бойцов из Бахмутского направления.
Читайте также:
Сергій Лавров
7 июня, 2023 среда
Лавров заявил, что F-16 для Украины "могут вмещать ядерное оружие" и это приведет к эскалации. В Белом доме ответили
Андерс Фог Расмуссен
8 июня, 2023 четверг
Расмуссен заявил, что некоторые страны-члены НАТО могут отправить свои войска в Украину. Кулеба возразил
Олександр Лукашенко
8 июня, 2023 четверг
"Вы, вероятно, догадываетесь, кто уничтожил Каховскую ГЭС?": Лукашенко обвинил в подрыве Украину
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
8 июня
23:59
Байден и Сунак в Вашингтоне заявили о "непреклонной поддержке" Украины
23:40
Сенат США
Комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей в РФ и называющий действия Москвы геноцидом
23:12
"Россия должна ответить за свои преступления": экоактивистка Грета Тунберг после обращения Зеленского прокомментировала подрыв Каховской ГЭС
22:40
Обновлено
Россия ударила ракетами по Уманщине: ранены восемь человек, двое - в тяжелом состоянии
22:05
Эксклюзив
Высказываниями украинофобов, разрывающими мозг российским патриотам, Кремль тестирует внутреннюю реакцию и реакцию Запада, - Климкин
21:56
Кулеба: НАТО поможет Украине в преодолении последствий российского теракта на Каховской ГЭС
21:47
Каховское водохранилище обмелело: забор воды для ЗАЭС и водоканалов невозможен, - глава Укргидроэнерго
21:35
Квадрокоптеры и "Валькирии" от "Рошен": компания Порошенко передает в войска крупную партию беспилотников
21:28
Росатом
Украина направила ноту в Еврокомиссию из-за активизации сотрудничества Венгрии с Росатомом
21:16
Лукашенко
Запрет на импорт золота и экспорт технологий, борьба с пропагандой: Великобритания расширила санкции против Беларуси
20:33
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:32
Обновлено
Из-за подрыва Каховской ГЭС эвакуировано более 2,3 тыс. человек, - МВД
20:29
Эксклюзив
Россияне могут превратить завод "Крымский титан" в химическую бомбу, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко
20:27
Ежемесячно более 3 тысяч российских военных хотят сдаться в украинский плен, — Юсов
20:04
OPINION
Когда история корчит гримасы
19:54
Офис генпрокурора
Пытали заключенных и требовали деньги за прекращение пыток: задержаны экс-руководители бердянской колонии
19:32
Разведка считает, что РФ готовит теракт на своей ГТС, чтобы обвинить Украину, - СМИ
19:17
Украина может создать ракеты с дальностью поражения более тысячи км, - Резников
19:10
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Власти знали, что заберут доплаты у военных, еще в ноябре прошлого года, - нардеп Разумков
19:02
Румыния объявила о выдворении 40 сотрудников посольства России
19:00
Обзор
Победные новости 470-го дня войны: успехи ВСУ возле Бахмута и аннуляция лицензий телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
18:51
Оккупанты используют в качестве живого щита людей, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, - Генштаб
18:42
Эксклюзив
Пропагандисты РФ напуганы контрнаступлением ВСУ, в их информпространстве началась дестабилизация, - и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Шаповалов
18:40
Украина дополнила иск против России в ЕСПЧ из-за подрыва Каховской ГЭС
18:36
Кличко уволил чиновника КГГА, которого СМИ "поймали" за празднованием с застройщиком в ресторане во время комендантского часа
18:17
Эксклюзив
Все, что вынесет вода в Черное море в результате подрыва Каховской ГЭС, превратит его в органическую кашу, - эколог
18:12
РФ обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС в Международном суде ООН, - российский дипломат
18:07
OPINION
Почему именно мертвый Цой в Украине живее всех живых
17:48
"Новая почта" и БФ "Онуки" запустили бесплатную доставку помощи пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС
17:30
У НАТО есть план на случай аварии на Запорожской АЭС, – помощница Столтенберга
17:15
НАТО
"Эту катастрофу повлекла за собой война РФ против Украины": в НАТО отреагировали на подрыв Каховской ГЭС
17:15
Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС в оккупированных Олешках утонули по меньшей мере 8 человек, - мэр
17:04
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон: ранены 9 человек, в том числе волонтер из Германии, спасатели, полицейский
16:53
Маляр: на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях враг пытается наступать, на юге продолжаются бои за Большую Новоселку
16:49
71% опрошенных россиян считают, что платить Украине репарации не нужно
16:29
"Чудом выжили!": главный раввин Украины попал под российский обстрел в Херсоне, прибыв эвакуировать людей
16:20
Виктор Медведчук
Нацсовет аннулировал лицензии пророссийских телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
16:20
Оккупанты прогнозируют потерю части урожая риса в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС
16:01
OPINION
Куда хуже? Этот вопрос будет стоять, пока существует Россия
15:52
ООН
ООН готова эвакуировать жителей с временно оккупированного левобережья Херсонщины, как только РФ предоставит доступ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV