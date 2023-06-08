РПЦ заявила, что отдала Венгрии группу украинских военнопленных

Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

В РПЦ заявили, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" состоялась передача Венгрии "группы украинских военнопленных закарпатского происхождения". И добавили, будто такая передача состоялась по просьбе венгерской стороны и "по благословению патриарха Кирилла". В этой акции якобы приняли участие глава отдела внешних церковных связей РПЦ и советник Кирилла.

Украинская сторона официально не комментировала это сообщение. Но, как отметили накануне источники РБК-Украина, такое решение не было согласовано с Украиной.

Собеседник рассказал, что РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) должны были передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

"Передача военнопленных никоим образом не согласована с Украиной, а ее целесообразность объясняется "закарпатским происхождением" военных. Важно понимать, что все упомянутые военные – украинские граждане, а потому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины", – сказал источник.

Собеседник добавил, что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность российской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции. Патриарх Кирилл пытается использовать авторитет других государств и международную репутацию Мальтийской службы помощи. Также Россия в очередной раз намерена разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы вроде бы "закарпатского сепаратизма". Такая передача может иметь еще одну цель – делегитимизацию самого процесса обмена военнопленными, ведь это бесконтрольная передача украинских военных другим странам, хотя и вроде бы при посредничестве известной организации.