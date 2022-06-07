Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее решение 7 июня в Москве принял синод Русской православной церкви.

"Учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией, принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное административное подчинение патриарху и синоду РПЦ", - говорится в заявлении.

В РПЦ утверждают, что с просьбой о переподчинении обратились архиереи Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий.

26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.

После этого Крымская епархия УПЦ МП заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.

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