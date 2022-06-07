РПЦ забрала из подчинения УПЦ МП епархии оккупированного Крыма
Русская православная церковь забрала из подчинения Украинской православной церкви московского патриархата епархии из оккупированного РФ Крыма
Об этом сообщают российские СМИ.
Соответствующее решение 7 июня в Москве принял синод Русской православной церкви.
"Учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией, принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное административное подчинение патриарху и синоду РПЦ", - говорится в заявлении.
В РПЦ утверждают, что с просьбой о переподчинении обратились архиереи Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий.
- 26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.
- После этого Крымская епархия УПЦ МП заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.
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