Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на собственные анонимные источники.

В среде РПЦ обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ, который может состояться ориентировочно 8-11 августа. Разведка сообщает, что цель визита - обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение".

"Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении анонимного источника.

Разведка сообщает, что пока нет списка военных, которые планируют передать в Венгрию, поиском закарпатцев среди пленных занимаются российские спецслужбы. По информации источника, до приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных.

"Требование венгров - венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочное - венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", - рассказал собеседник в спецслужбах.

С российской стороны "переговорщиком" будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний, занимающий должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.

РПЦ передала украинских военнопленных Венгрии

9 июня стало известно о том, что российская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнопленных "в рамках межцерковного сотрудничества".

Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

Также отмечалось , что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность русской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил , что подтверждения информации о военнопленных нет.

По его словам, украинский МИД связался с венгерскими коллегами и не получил подтверждения ни от внешнеполитического ведомства Венгрии, ни от вице-премьера по вопросам религии Жолта Шемьена, ни от правительства.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче военнопленных и отметил, что речь идет о закарпатских венграх.

В свою очередь МИД вызвал временного поверенного, отметив, что Украина не была проинформирована венгерской стороной о передаче военнопленных.