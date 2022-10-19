РПЦ скупает недвижимость рядом с военными базами Норвегии, - СМИ

Об этом сообщает издание "Настоящее время".

По информации норвежского издания Dagbladet, один из объектов – это старый молитвенный дом в Серейде с видом на Хоконсверн. Там находится главная база Королевского военно-морского флота Норвегии и самая большая военно-морская база в странах Северной Европы. По данным из реестра, в 2016 году помещение было приобретено Богоявленским приходом московского патриархата.

Издание отмечает, что молитвенный дом расположен всего в трех километрах по прямой от Хоконсверна, и оттуда хорошо видна большая часть военно-морского флота Норвегии.

Еще несколько объектов РПЦ приобрела в 2017-2021 гг. в норвежском прибрежном регионе Ругаланн. Например, в Ставангере есть приход святой великомученицы Ирины, который находится в 15 минутах ходьбы от штаб-квартиры JWC – Объединенного центра боевых действий НАТО.

Также у Русской православной церкви есть недвижимость в Киркенесе, в нескольких километрах от границы с Россией. По данным издания, приход преподобного Трифона Печенгского был приобретен церковью в 2015 году. Этот район известен тесными связями с РФ – многие россияне живут на норвежской стороне границы.

Эксперт по безопасности с Alfa Sefland Winge отмечает, что принадлежащие РПЦ объекты недвижимости, такие как Хоконсверн, "могут быть проблемой", ведь здания могут использоваться для чего-то другого, кроме религиозных целей.

Добавим, что против главы российской православной церкви патриарха Кирилла из-за его поддержки полномасштабной войны в Украине персональные санкции уже ввели Великобритания и Канада. Некоторые европейские страны призывают включить его в список санкций Евросоюза. После объявления в России "долевой" мобилизации патриарх Кирилл призвал россиян уходить на фронт и не бояться умирать.

Напомним, СМИ обнародовали доказательства сотрудничества УПЦ МП с РПЦ во время войны

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