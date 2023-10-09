РПЦ скатилась в ересь и отступила от науки Христа

Три года спустя, 19 апреля 2022 года, в разговоре с Татьяной Черновол он признался: "Когда это началось (война – Ред.), я звонил друзьям и говорил одно: бандеровцы были правы....Таки "армия, язык, вера" – это самое важное. Если бы мы пошли по этому пути 20 лет назад, то у решки не было бы идеологического основания лезть в Украину..."

Александр Вилкул стал одним из самых успешных руководителей крупных городов, сумевших организовать оборону своих общин, обеспечивших работу предприятий и сотрудничество с военными. Кривой Рог часто подвергается массированным ударам ракетами и беспилотниками. Но город стоит, в нем пульсирует жизнь, заработала программа помощи горожанам в переходе на украинский язык общения.

Настоящий форпост Украины, который ускоренными темпами "догоняет" потерянные 20 лет нашего создания государства.

Сегодня об "армии-языке-вере" необходимо упоминать по трем причинам.

В первую очередь, в обществе сложился консенсус относительно необходимости завершить процесс деколонизации Украины, потому что это одна из главных предпосылок нашей победы и справедливого мира. А деколонизация невозможна без запрета деятельности тормозящейся властью Российской православной церкви в Украине ("Вера").

Вторая причина – это приближение десятой годовщины Революции достоинства и десятой годовщины военной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Себе и всему миру напомним о ценностях, которые мы отстаивали на Майдане, опасаясь которых Россия пошла против нас с войной. Формула украинских революций ХХІ ст. "Свобода. Достоинство. Справедливость" - это экзистенциальная угроза для имперской триады "Православие. Самодержавие. Народность".

Третье – это приближение начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, где ключевое значение будет иметь имплементация европейского законодательства в нашу правовую систему. А также жесткие разговоры о деньгах из ЕС для нашего государства и квотах на экспорт украинской продукции в Европу.

Но во время этих переговоров мы и европейцы должны помнить о главном: идеи и ценности имеют решающее значение. И что российско-украинская война – это лишь фрагмент противостояния России с Европой, которое продолжается более 200 лет.

Неизменные "скрепы" империи

В имперскую идеологию формулу "Православие. Самодержавие. Народность" внедрил Сергей Уваров – президент Петербургской академии наук и министр народного просвещения времен царя Николая И. Вступая в свой пост в 1833 г. он объяснил: "Углубляясь в рассмотрение вопроса и отыскивая начала, которые составляют отдельность России (а каждая земля, каждый народ имеет такой Палладий), становится ясным, что таких начал, без которых Россия не может благоденствовать, укрепляться, жить – имеет три главных: 1) Православную Веру. Самодержавие.

Православная вера – это идеологемы "Святой Руси", "Третьего Рима" и освобождение Константинополя – Второго Рима. Как предпосылка умиротворения глобальных амбиций царей на доминирование в бассейне Черного и Средиземного морей, Ближнего Востока и Юго-Западной Азии.

Формула "Православие. Самодержавие. Народность" была ответом на "триаду" Французской революции "Свобода. Равенство. Братство". И попыткой уничтожить ее дух, проявивший себя во время восстания декабристов 1825 г., а также во время польского Ноябрьского восстания 1830-31 гг.

Во время другого польского восстания (Январского с 1863-64 гг.) Россия испугалась попыток повстанческого правительства привлечь на свою сторону украинцев апеллированием к "триединой Речи Посполитой" – Польской Короне, Великому Литовскому Княжеству и Русскому Княжеству. В ответ имперские идеологи использовали идеологему "Трехединой Руси" и "трех колен единого русского народа" – великороссов, малороссов и белорусов.

Большевики апеллировали к Французской революции, однако на самом деле полностью отрицая ее идеалы. Свобода стала порабощением, равенство трансформировалось в новое закрепощение, братство же стало индульгенцией на уничтожение "врагов народа" и "вражеских наций".

Сталин открыто восстановил Уваровскую триаду: стал самодержцем, победу над ІІІ Рейхом завершил тостом "за великий русский народ", а в 1943 г. он возродил Московский патриархат. С характерным изменением титула патриарха – вместо прежнего титула "всей России" введен новый "патриарх всея Руси".

Царский венец на голове Путина

Путин верно подражает своему кумиру. Уже президентская кампания в Украине в 2004 году продемонстрировала, что его цель – восстановление Российской империи. Политтехнологи из Москвы, работавшие на Виктора Януковича, нарисовали карты нашего государства, разделенного на три части.

Обнародованная в половине 2021 г. статья Путина о "единстве российского и украинского народов" завершила разработку новой формулы "русской народности". В ее состав должны были входить великороссы, новороссы, малороссы и белорусы. И без галицких, венгерских и буковинских русинов, которых планировалось отдать Польше, Венгрии и Румынии для торговли о выходе этих стран из ЕС и НАТО.

После избрания главой РПЦ (2009 г.) патриарх Кирилл озвучил программу введения "русского мира", которой Кремль вооружился для реализации своих экспансионистских целей.

После аннексии Крыма Владимир Жириновский называл Путина "обладателем". Можно предположить, что после захвата Киева в феврале 2022 г. планировалось не только "парад победы" на Крещатике, но и увенчание главы Путина императорским венцом в Софиевском соборе. Чтобы "самодержец" Владимир Владимирович был равен не только Петру, Екатерине, Николаю I и Сталину, но и великому князю киевскому Владимиру Великому.

Планы Кремля были действительно грандиозными. В "русскомировской" концепции "народность" претерпела трансформацию, потому что структуры Московского патриархата существуют не только в Украине, Беларуси и Литве, но и в северной Америке, Азии (например, в Японии), а с 2016 г. также в Африке. И потому "русский мир" должен простираться на все территории, где звучит русский язык и живут "русские люди".

Итак, глобальные аппетиты российских империалистов и их лозунг "Аляску тоже вернем" не были проекцией больного воображения, потому что российские планировщики действительно задумали "возвращение" американского штата в "матушку России" и покорение половины мира.

Речь идет о сути православного вероучения

Предоставлением Томоса об автокефальном церковном устройстве Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей нарушил религиозный скреп российской имперской триады. Говоря после подписания Томоса (6 января 2019 г.), он подчеркнул: "В этот чрезвычайный и исторический день, в Священном Центре Православия стоят и празднуют с нами князь Владимир и святая Ольга, вместе со всеми святыми потомками православной Украинской земли, а также все сторонники и сторонники прав Вашего украинского народа и справедливости вообще, а также прав человека и особенно религиозной свободы для всех людей и народов".

Называя имя Владимира и Ольги, Вселенский патриарх указал на фундамент украинской духовной и государственной традиции. Историки дискутируют, кто в вопросе становления наций прав: примордиалисты, перениалисты или модернисты?

Для ситуации, в которой находятся украинцы, их дискуссии не имеют принципиального значения, потому что Русское государство со столицей в Киеве – это и есть прямая предшественница современного Украинского государства.

Однако речь идет не только об исторических названиях и протяженности государственных и национальных традиций. А о сути православного – и вообще христианского – учения.

В 2016 году на Крите прошел Всеправославный Собор, подготовка к которому началась еще полвека назад, а его проведение стало миссией жизни патриарха Варфоломея. РПЦ (и еще три ближайшие Москве церкви) не приняли участия в соборе, аргументируя отказ позицией Вселенского патриархата по поводу "первенства" во Вселенском православии и разницы в подходах к решению проблемы автокефалии Православной церкви в Украине.

На самом деле разница в подходах Константинополя и Москвы касалась фундаментов богословия, экклезиологии, антропологии, отношений между церковью и государством и социального служения церкви.

В документе "Миссия Православной церкви в современном мире" заголовки разделов следующие: "Достоинство человеческой личности", "О свободе и ответственности", "О мире и справедливости", "Мир и предотвращение войны", "Отношение Православной церкви к дискриминации", " Миссия Православной церкви как свидетельство любви в служении».

Россия и РПЦ безуспешно гнушаются против течения

Впечатляющий контраст с содержанием "миссии" РПЦ и "русского мира". В идеологии (язык не вернется сказать о богословии, экклезиологии или антропологии) церкви Кирилла нет места на достоинство личности и народа, свободу и справедливость. А есть подчинение человека государству и империи, отрицание самобытности отдельных наций. Вместо ответственности за предотвращение войны есть ее разжигание, поощрение к участию "аргументом" о попадании прямо в рай тех, кто погибнет в Украине.

Ричард Пайпс, известный историк и советник президента США Рональда Рейгана, еще в 70-х годах прошлого века аргументировал, что царская Россия уже была полицейским государством. А большевики "творчески" развили эту модель, доведя ее до завершения в сталинском тоталитаризме. Путинская Россия продолжает эти традиции.

И потому для современной России Европейский Союз (новое воплощение "европейского духа") – это генетически чуждое и экзистенциально враждебное образование. Итак, цель Путина – уничтожить ЕС и НАТО. Но в Кремле не смогли придумать новые идеи и потому откопали Уваровскую триаду, пытаясь убедить в ее привлекательности европейских и американских радикальных консерваторов, шовинистов, ксенофобов и врагов всего прогрессивного.

Безуспешно гнушаются против течения, потому что в течение прошлых двух с половиной веков мир коренным образом изменился, сделав надлежащие выводы, прежде всего, из трагедий первой половины ХХ в.

Христианские церкви, в частности католическая, долго противостояли Просвещению, породившему Французскую революцию, социализм, либерализм и демократию. Замирение, хотя и не окончательное примирение (оно вряд ли возможно), пришло во время Второго Ватиканского собора (1962-1965). Католическое "обновление" наиболее четко прозвучало в пастырской конституции об отношениях церкви с современным миром - "Gaudiam et spes". К католической доктрине имплементированы свобода, достоинство и естественные права человека.

Время проведения Ватиканского собора было бурной эпохой в истории мира. Зарождение ООН, провозглашение "Общей декларации прав человека" и закрепление прав человека в системе международного права. Деколонизация, возникновение новых государств и ядерная разрядка. Массовые мирные движения, продвижение демократии, зарождение и углубление европейской интеграции.

Война не священна, а дьявольская

Мир, поделенный во время "Холодной войны", приблизился к признанию того, что общечеловеческие ценности имеют решающее значение. В советской сфере влияния концом надежд, связанных с названными процессами (надежды на "социализм с человеческим лицом"), стало подавление войсками Варшавского договора Пражской весны 1968 г.

К счастью, триумф "доктрины Брежнева" (военное вмешательство СССР во внутренние дела других стран) был кратковременным. Война в Афганистане подточила силы империи, а гонка вооружений и падение цены на нефть нанесли ей сокрушительный удар.

Новую эпоху, завершившуюся падением коммунистических режимов в Европе и развалом СССР, начал выбор в 1978 г. кардинала Кароля Войтылы на папу (Иоанн Павел II). А затем рождение движения "Солидарности" в Польше (1980), парламентские выборы в этой стране, падение Берлинской стены и Бархатная революция в Чехословакии (все в 1989 году). Два года спустя развалился СССР, в чем решающую роль сыграло провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 г.

Обучение Всеправославного собора 2016 года по миссии церкви в мире – это своеобразное продолжение духа названных явлений и процессов.

"Достоинство человеческой личности – констатировали отцы Собора, – происходящее из сотворения человека по образу и подобию Бога, а также его роли в Божьем замысле о человеке и мире, было источником вдохновения для отцов Церкви, которые углублялись в таинство Божественной икономии". В разделе "Мир и предотвращение войны" они написали: "Осуждены войны, вдохновляемые националистическими мотивами и приводящие к этническим чисткам, изменениям государственных границ и захвату территорий".

Патриарх Кирилл по определению не мог подписаться под этими словами.

В марте прошлого года несколько сотен православных богословов осудило идеологию "русского мира" как ложь этнофилетизма. Но проблема более глубокая. Отдавшись на службу человеконенавистническому режиму, РПЦ потеряла характер Христовой церкви отрицанием основ учения Иисуса из Назарета о правде, добре и справедливости.

Выступая на всемирной политической конференции в Абу-Даби (22 декабря 2022 г.), патриарх Варфоломей подчеркнул, что идеология "русского мира" является инструментом легитимизации российского экспансионизма и основой его евразийской стратегии. Таким образом, "вера становится основой идеологии путинского режима". В одном из интервью сказал, что вопреки утверждению Кирилла, война России против Украины "не священна, а дьявольская".

Иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата пытаются убедить украинцев, что подчиненность Кирилла им необходима для сохранения каноничности и апостольского наследования. Это неправда, потому что никто не отрицает их епископских хиротоний. Речь идет исключительно о принадлежности к церкви, которая являлась опорой Российской империи в прошлом. И таковым остается сегодня.

В Абу-Даби патриарх напомнил, что в XIX в. "инструментализация религии" Москвой совмещалась с новаторскими идеями германского национализма. "Инспирированная пангерманизмом новая идеология панславизма, орган российской внешней политики, приобрела религиозную составляющую". Согласно этой идеологии, церкви "должны организовываться по принципу этничности, центральным маркером которой будет речь". И потому Вселенский патриархат осудил в 1872 году это учение как ложь этнофилетизма.

Патриарх Варфоломей раскрыл глубокие исторические корни родственных явлений. Идеи германского национализма трансформировались в нацизм, вершиной преступлений которого был Холокост. Идеи "панславизма" и "русского мира" породили рашизм - геноцидную идеологию уничтожения Украины как государства и украинцев как нации.

"Вера" – правда, справедливость, добро и красота

В преамбуле "Общей декларации прав человека" констатировано, что достоинство человека "присуще всем членам человеческой семьи и равных и неотъемлемых их прав". Достоинство есть "основа свободы, справедливости и всеобщего мира". На этом фундаменте выросли ценности украинских революций 2004 и 2013-2014 годов.

Достоинство человека и нации. Свобода, ведь без свободного человека и свободных наций мир погрузится во тьму порабощения старыми и новыми империями. После трагического опыта тоталитаризмов ХХ ст. добавилось осознание, что свобода равна демократии.

Постулат справедливости возник как реакция на Гоббсовскую идею страны-Левиафана с ограничением естественных прав людей в пользу правителя. В первые десятилетия после провозглашения независимости украинский Левиафан построил систему (олигархат), в которой унижалось достоинство личности, его право на свободу, защиту всех нуждающихся и равные стартовые условия для молодого поколения. И потому украинским выбором стала Европа, а не Евразия, в которой посткоммунистический олигархат (одетый в исторический костюм нового царства) стал фундаментом государственности и общественных отношений.

Универсалистское измерение украинских революций и героического сопротивления российской агрессии пробудило демократические общества и государства во всем мире. Ведь мы заговорили на языке ценностей, понятных каждому европейцу и каждому демократу на других континентах. Стали не только своими среди своих, но эталоном борьбы за общие ценности перед наступлением авторитаризма и порабощения.

"Армия. Язык. Вера" – это ответ на необходимость защищать названные ценности с оружием в руках и необходимость забить осиновый кол в упыре империи.

В 2018 году "Армию. Язык. Веру" расшифровали лаконично: "Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Вера защищает нашу душу". После почти 10 лет русско-украинской войны стало ясно, что Давид действительно может победить Голиафа, опираясь на этот фундамент.

Лишь армия свободных и свободного народа противоборствует рабскому войску современного Мордора. Язык – это объединяющий стержень нации (политической) перед наступлением тех, кто использует ложь, раскалывает общество и приносит руину. Вера – это то, что самое святое в человеке, хотя сам человек (гражданин) может не верить в христианского Бога, потому что верит в другого Бога или же не верит вообще.

"Вера" в широком смысле – это правда, справедливость, добро и красота, без которых нет человека в человеке.

"Армия. Язык. Вера" - это не предвыборный лозунг бывшего президента, а наш оберег от посягательств северо-восточного соседа, одержимого введением "русского мира". Это также ответ украинского демократического общества на новую попытку российской империи остановить развитие нашей страны и всей Европы, чтобы все устремились в борьбу всех против всех.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее необходимо принять законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".