РПЦ шантажирует Грузинскую церковь, чтобы та не признавала ПЦУ, - Епифаний
Глава Православной церкви Украины Епифаний считает, что Грузинская церковь не признает ПЦУ из-за шантажа России
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода .
"Там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И потому идет такое колебание", - сказал глава ПЦУ.
Он отметил, что с грузинами украинцы имеют дружеские, хорошие отношения. Епифаний уверен, что к процессу признания украинской автокефалии впоследствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.
"Непременно придет то время. Прошло только три года. Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви. Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. И в эти три года сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процессу присоединятся и другие церкви", - отметил Епифаний.
5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. На сегодняшний день ее признали четыре православные церкви: Вселенский и Александрийский патриархаты, Элладская и Кипрская церкви.
В оккупированной РФ Абхазии сейчас формально действует Грузинская православная церковь, считая этот регион своей канонической территорией.
Однако непризнанная Абхазская православная церковь при поддержке Москвы активно пытается получить автокефалию.
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