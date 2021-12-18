РПЦ шантажирует Грузинскую церковь, чтобы та не признавала ПЦУ, - Епифаний

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода .

"Там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И потому идет такое колебание", - сказал глава ПЦУ.

Он отметил, что с грузинами украинцы имеют дружеские, хорошие отношения. Епифаний уверен, что к процессу признания украинской автокефалии впоследствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.

"Непременно придет то время. Прошло только три года. Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви. Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. И в эти три года сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процессу присоединятся и другие церкви", - отметил Епифаний.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. На сегодняшний день ее признали четыре православные церкви: Вселенский и Александрийский патриархаты, Элладская и Кипрская церкви.

В оккупированной РФ Абхазии сейчас формально действует Грузинская православная церковь, считая этот регион своей канонической территорией.

Однако непризнанная Абхазская православная церковь при поддержке Москвы активно пытается получить автокефалию.