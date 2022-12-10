РПЦ раздает оккупантам молитвенники, где Путин назван "архистратигом", - СМИ
В Русской православной церкви приравняли Путина к архангелу Михаилу: в розданных солдатам молитвенниках президента РФ называют "архистратигом"
Об этом сообщили в российском telegram-канале .
Издание сообщает, что священники раздали российским солдатам "военные" молитвенники с крестами и "калашниковыми" и со словами "Дари верховному главнокомандующему Владимиру, мужественному архистратигу и боголюбивому Правителю Российскому Победу".
Также добавляется, что с начала нулевых в "молитве о президенте" Путина вспоминали без отчества, а помощником его числился как раз архангел Михаил. В частности, издание отмечает, что молитва не менялась 20 лет, но осенью 2022-го патриарх Кирилл предложил новую молитву.
- 10 декабря СБУ обнаружила на территории Харьковской епархии УПЦ (МП) сотни тысяч наличными, прокремлевскую литературу и сухпайки оккупантов.
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