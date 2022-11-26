Контрразведовальные мероприятия СБУ, прошедшие 22 ноября в Киево-Печерской лавре и нескольких храмах в Ривненской области, вызвали громкий резонанс. Поэтому целесообразно обратить внимание на ряд интересных аспектов.

Церковь в Украине, как и в большинстве цивилизованных стран отделена от государства, однако в украинских реалиях существует еще конфликт между Православной церковью Украины и Русской Православной церковью в Украине (РПЦвУ). Последнюю почему-то часто не называют таким способом, несмотря на принятие соответствующего закона. Именно РПЦвУ арендует у Кабинета Министров помещения Киево-Печерской лавры, куда пришли контрразведчики из СБУ. Наместник Киево-Печерской лавры почти 20 лет — скандально известный епископ Павел (Петр Лебедь), у которого есть целая разветвленная сеть политических контактов.

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Не менее интересны контрразведывательные мероприятия в Сарненско-Полесской епархии РПЦвУ, а также Корецком Свято-Троицком монастыре и женском монастыре в честь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники в Ривненской области. Внимательные граждане отметили, что эта обитель находится вплотную к линии белорусско-украинской границы. Украинские военные неоднократно предполагали возможность диверсионно-разведывательной активности со стороны соседней и союзной в РФ страны. Интересно, что РПЦ за время существования Советского Союза умело разместила свои монастыри и приходы в приграничной полосе с Румынией и Венгрией. Конечно, здесь еще нужна оценка специалистов, но тенденция выглядит не менее интересной.

Интересны контрразведывательные мероприятия в Сарненско-Полесской епархии РПЦвУ, а также Корецком Свято-Троицком монастыре и женском монастыре в честь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники в Ривненской области. Внимательные граждане отметили, что эта обитель расположена вплотную к линии белорусско-украинской границы

Отсутствие источников информации о результатах контрразведывательных мероприятий "по горячим следам" может повлечь за собой реакцию о "спортивной рыбалке" в исполнении СБУ: мол, поймали и отпустили. Убеждать скептиков – дело неблагодарное, однако по делам околоцерковных СБУ и другим силовым структурам нужно быть взвешенными далеко не через Россию. Правда, пресс-секретарь Путина Песков уже сжегся, назвав действия СБУ "частью войны против РПЦ", а из РФ уже раздаются призывы "уравнять Киев с землей". Еще бы – шеф РПЦ Кирилл (Гундяев) находится в полном подчинении Кремля, настолько полном, что непонятно, где он совместитель – во главе РПЦ или в статусе адвоката Путина.

Любой неосторожный шаг украинских спецслужб может вызвать "глубокую обеспокоенность" из-за океана в Старом Свете, которое в нынешней ситуации может негативно повлиять на диалог между Киевом и Западом

Вопрос действительно в другом: к вопросам свободы совести очень чувствительно относятся еще со времен холодной войны наши стратегические партнеры в Соединенных Штатах. Несколько меньше традиционно, но более чувствительной к российским аргументам может быть позиция правозащитников с ЕС. Поэтому любой неосторожный шаг украинских спецслужб может вызвать "глубокую обеспокоенность" из-за океана в Старом Свете, которое в нынешней ситуации может негативно повлиять на диалог между Киевом и Западом. Следовательно, конкретных результатов контрразведывательных мероприятий придется немного подождать. Залогом небезосновательности ожиданий можно назвать вручение сотрудниками СБУ подозрений двум епископам РПЦвУ на протяжении последних недель.

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Государство (и здесь уже дело не за СБУ, а за Государственной службой по вопросам этнополитики и свободы совести) могло бы использовать этот режим ожидания результатов работы контрразведки в прекращении создания искусственных преград для развития Православной церкви Украины. И это было бы действительно государственным шагом.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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