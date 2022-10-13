РПЦ готовит своих священников для служения в оккупированных регионах Украины

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Источники в "Донецкой и Мариупольской" епархии Украинской православной церкви Московского патриархата УПЦ МП отметили, что в ближайшее время "в Москве готовят изменения" в отношении местных приходов.

Когда официально могут быть решены вопросы о переходе церквей в подчинение Московской патриархии, неизвестно: еще в августе Священный синод РПЦ принял решение о переносе на неопределенный срок проведения Архиерейского собора через международное положение.

Депутат российской Госдумы, заместитель главы межфракционной рабочей группы по усовершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов заявил, что ему неизвестно о переходе церквей новых территорий в подчинение РПЦ.

"В любом случае, если это и произойдет, это вряд ли начнется до окончания боевых действий, – объяснил он. – Там сложный процесс, нужен Синод". Депутат напомнил, что ранее Луганская епархия уже попросила перейти в состав РПЦ МП.

Российский политолог Алексей Макаркин отмечает, что во время аннексии Крыма ситуация была иной: приходы там оставались на УПЦ, при том что в целом они поддерживали российские власти – и это устраивало и религиозную, и светскую структуры.

Единственная сложность, по словам Макаркина, заключается в ситуации с епархией Запорожской и Мелитопольской, кафедральный город которой находится в Запорожье – он не находится под российской оккупацией.

"Митрополит Лука полностью симпатизирует России – подставлять его РПЦ, конечно же, не будет, учитывая ситуацию с обысками служителей УПЦ", – говорит он.

К слову, более половины украинцев считают , что деятельность УПЦ МП способствует российской агрессии.

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