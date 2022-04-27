"Розстріляні Від(ро)дження": в Киеве презентуют пластически-поэтическое представление по мотивам стихов Волнового, Зерова и Семенка

Об этом заявил режиссер спектакля Алекс Боровенский, передает Укринформ .



"Мы с театральным сообществом DSP города Киева поставили пластически-поэтическое представление по стихам Зерова, Семенко, Хвильового, Плужника, Телиги, Тычины, Бобинского, Могилянской, Шпола, Олеся, Шкурупия и других ярких представителей того трагического поколения. Это история через поэзию... Персонажи, которые начинают творить свою историю. Стихи, которые оживают... Люди, которые исчезают... Спектакль о нас и о том, что с нами сделали. Спектакль о тогда и сейчас. Но самое главное - спектакль о надежде", – рассказал он.











Премьера состоится в 16.00 28 апреля в подвальном зале Центра Леся Курбаса. Также можно просмотреть ее трансляцию в фейсбуке. В "Розстріляні Від(ро)дження" играют Влад Сытник, Андрей Карпов, Юлия Прилуцкая, Алексей Воротников, Екатерина Якимец, Даниил Примачев, Вадим Курпатый, Анабель Рамирес.

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