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Розовые "НЛО" и перламутровые облака: на станции "Академик Вернадский" ученые зафиксировали два необычных явления

16 июля, 2023 воскресенье
12:43
Наука

В небе над полярной станцией "Академик Вернадский" украинские ученые зафиксировали сразу два необычных явления: розовые "НЛО" и перламутровые тучи

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщает в Facebook.

"Мечта полярного метеоролога - наблюдать за один день сразу несколько явлений, которые очень редки или вообще отсутствуют в наших краях. Такое "комбо" как раз недавно выпало украинским метеорологам на "Вернадском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра на небе появились чечевицеобразные (лентикулярные) облака. Это овальные облака, вытянутые по горизонтали, с ровными четко очерченными краями. Они имеют яркий белый цвет, иногда с разноцветным сиянием, и часто накладываются друг на друга, как стопка тарелок.

"Наши полярники шутят, что это антарктические НЛО, ведь они похожи на космический корабль пришельцев", - отметили метеорологи.

На станції "Академік Вернадський" вчені зафіксували два незвичайні явища

Фото: Facebook Национального антарктического научного центра

К тому же из-за особенностей образования чечевицеобразные облака не двигаются, а как будто зависают в одной точке. Пока они висели над "Вернадским", солнце опустилось над горизонтом, подсветив небо в розовый цвет.

После полудня на небосклоне проявились перламутровые облака. Они очень тонкие, так что на фоне рассеянного света их фактически не видно. А вот во время заката, когда солнце опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации.

На станції "Академік Вернадський" вчені зафіксували два незвичайні явища

Фото: Facebook Национального антарктического научного центра

И чечевицеобразные, и перламутровые тучи даже в Антарктиде можно увидеть нечасто. Для этого требуются специфические погодные условия, которые бывают в основном зимой. Кроме того, для формирования обоих видов облаков нужны препятствия, которые обходит поток воздуха, – обычно горные хребты.

Однако ученые также отметили, что эти облака принадлежат к разным слоям атмосферы: чечевицеобразные, как и большинство облаков, живут во влажной тропосфере и состоят преимущественно из воды, а перламутровые – в сухой стратосфере и состоят из кристалликов льда.

"Поэтому мечта метеорологов 28-й УАЭ уже частично осуществилась. Почему частично? Потому что они еще ждут белой радуги, миража, паргелий и других интересных явлений", - отметили ученые.

  • 8 июля сообщалось , что украинские полярники на научной станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордно высокую температуру в июле за весь период наблюдений.
Мир
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