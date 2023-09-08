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Рождество Пресвятой Богородицы: запреты и традиции

8 сентября, 2023 пятница
09:00
Общество

Как празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, какие народные приметы и когда следует отмечать праздник по новому церковному календарю – читайте в материале

История праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Мария родилась в Иерусалиме у Анны и Иоакима. У пары долго не было детей. Однажды Иоаким ушел в пустыню. Там он стал там молиться Господу и просить о детях. После молитвы к будущим родителям явился Ангел, возвестивший о скором появлении дочери.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы по новому календарю

різдво пресвятої богородиці

Фото: gettyimages

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю отмечался каждый год 21 сентября. С переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь, с 1 сентября 2023 этот праздник будут отмечать 8 сентября.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

  • запрещается ссориться
  • запрещается отказывать в помощи
  • запрещается работать по дому
  • женщинам запрещено брать в руки ножницы и иглы

Что стоит сделать в Рождество Пресвятой Богородицы

  • пойти в храм на службу
  • поставить свечу
  • помолиться
  • в этот праздник собираются всей семьей за столом
  • подавать щедрую милостыню, помочь нуждающимся.
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