Рождество Пресвятой Богородицы: запреты и традиции
Как празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, какие народные приметы и когда следует отмечать праздник по новому церковному календарю – читайте в материале
История праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Мария родилась в Иерусалиме у Анны и Иоакима. У пары долго не было детей. Однажды Иоаким ушел в пустыню. Там он стал там молиться Господу и просить о детях. После молитвы к будущим родителям явился Ангел, возвестивший о скором появлении дочери.
Когда Рождество Пресвятой Богородицы по новому календарю
Фото: gettyimages
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю отмечался каждый год 21 сентября. С переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь, с 1 сентября 2023 этот праздник будут отмечать 8 сентября.
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы
- запрещается ссориться
- запрещается отказывать в помощи
- запрещается работать по дому
- женщинам запрещено брать в руки ножницы и иглы
Что стоит сделать в Рождество Пресвятой Богородицы
- пойти в храм на службу
- поставить свечу
- помолиться
- в этот праздник собираются всей семьей за столом
- подавать щедрую милостыню, помочь нуждающимся.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.13
- EUR Покупка 40.2Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное