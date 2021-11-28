Рождество и Новый год на Софийской площади будут без шашлыков и мангалов, но с крупнейшим в Европе вертепом

Об этом в эфире ТРК "Киев" сообщил Игорь Добруцкий – глава компании Folk Ukraine, которая организует новогодне-рождественские празднования в центре города, сообщает Вечерний Киев .



Главная новогодняя красавица на площади будет искусственной и 31-метровой, но на три метра шире прошлогодней. "Родом" елка из львовской фабрики, как и многие ее игрушки и украшения.



Что же касается темы города, то она будет посвящена Рождественской чудоночи, когда родился Иисус Христос. Это действо будет воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, овцеводов, царей, ангелов и колядников.







Добруцкий называет этот 38-метровый вертеп самым большим в Европе.



Вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади обустроят каток, который будет бесплатным для детей, а также установят карусель и детскую зону. Рядом разместят фудкорт, но с некоторыми переменами.



"Пища будет в стиле "стрит-фуд", то есть бутерброды и снеки, без шашлыков и мангалов. Чтобы их можно было взять в руки и отойти, сохраняя социальную дистанцию", - сообщил Игорь Добруцкий.



Также он рассказал, что в Мариинском парке, расположенном возле Верховной Рады, также обустроят новогодне-рождественскую локацию, как несколько лет назад. Там тоже разместят елку и каток.



Новогодне-рождественские городки в Киеве откроются 19 декабря, в День Святого Николая, и будут работать до Крещения, 19 января.





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