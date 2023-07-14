Рождество 25 декабря: Рада изменила даты празднования некоторых госпраздников
Верховная Рада Украины на заседании 14 июля изменила даты празднования некоторых государственных праздников. В частности, теперь Рождество будут отмечать 25 декабря вместо 7 января
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За законопроект №9431 проголосовал 241 нардеп.
Больше всего голосов дала фракция "Слуги Народа" - 175. Из фракции "ЕС" за это решение проголосовали 19 нардепов, а из "Батькивщины" - 13.
"Платформа за жизнь и мир" не дала ни одного голоса.
- За будущее – 5;
- Голос – 10;
- Доверие – 10
- Восстановление Украины – 2;
- Внефракционные – 7.
Целью законопроекта, по словам Железняка, явялется отказ от российского наследия.
Отныне Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января. День Украинской Государственности перенесен с 28 июля на 15 июля. День защитников и защитниц Украины будет отмечен 1 октября вместо 14 октября.
"Этот закон будет подписан после 28 июля, поэтому еще в этом месяце День Украинской Государственности будет 28 июля", - уточнил Железняк.
Закон вступит в силу 1 сентября, поэтому День защитников и защитниц в этом году будет отмечен уже 1 октября.
- В декабре 2022 года в приложении Дия проводился опрос о дате празднования Рождества, в котором приняли участие около 1,5 миллиона украинцев. За празднование Рождества 7 января тогда проголосовало 25,48% (390 125) респондентов. Еще 192 788 голосов (12,5%) было отдано за обе даты, а 45 075 человек сказали, что не празднуют Рождество.
- В феврале Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь.
- 24 июня Архиерейский собор ПЦУ рассмотрел календарный вопрос и утвердил новый церковный календарь. Переход на новый юлианский календарь состоится с 1 сентября.
- 28 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект по изменению дат трех праздничных дней - Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц.
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