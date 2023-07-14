Рождество 25 декабря: Рада изменила даты празднования некоторых госпраздников

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект №9431 проголосовал 241 нардеп.

Больше всего голосов дала фракция "Слуги Народа" - 175. Из фракции "ЕС" за это решение проголосовали 19 нардепов, а из "Батькивщины" - 13.

"Платформа за жизнь и мир" не дала ни одного голоса.

За будущее – 5;

Голос – 10;

Доверие – 10

Восстановление Украины – 2;

Внефракционные – 7.

Целью законопроекта, по словам Железняка, явялется отказ от российского наследия.

Отныне Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января. День Украинской Государственности перенесен с 28 июля на 15 июля. День защитников и защитниц Украины будет отмечен 1 октября вместо 14 октября.

"Этот закон будет подписан после 28 июля, поэтому еще в этом месяце День Украинской Государственности будет 28 июля", - уточнил Железняк.

Закон вступит в силу 1 сентября, поэтому День защитников и защитниц в этом году будет отмечен уже 1 октября.