Рождественское "перемирие" Путина: на Луганщине оккупанты в течение трех часов совершили 14 обстрелов из артиллерии и три попытки штурма
В пятницу, 6 января, в течение трех часов российская армия 14 раз обстреливала один из населенных пунктов Луганщины и трижды пыталась штурмовать его
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, никаких изменений не произошло. Даже несмотря на заявления о так называемом перемирии на Рождество, обстрелы украинских территорий продолжались 6 января. Также продолжались попытки штурма отдельных населенных пунктов.
Гайдай отметил, что небольшие паузы между обстрелами были только тогда, когда оккупантам необходимо было поднести снаряды для продолжения обстрелов.
Так, в частности, в Луганской области с 12:00 до 15:00 российские захватчики нанесли по меньшей мере 14 ударов из артиллерии. Также в этот период они трижды пытались штурмовать один из населенных пунктов области.
"Люди в деоккупированных селах целый день сидят в подвалах. Православные убийцы поздравляют с Рождеством", – написал Гайдай.
- Утром 6 января российские захватчики били по городам Краматорск и Курахово Донецкой области, в результате чего был ранен один гражданский, а также повреждены дома и отделения больницы.
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