Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, никаких изменений не произошло. Даже несмотря на заявления о так называемом перемирии на Рождество, обстрелы украинских территорий продолжались 6 января. Также продолжались попытки штурма отдельных населенных пунктов.

Гайдай отметил, что небольшие паузы между обстрелами были только тогда, когда оккупантам необходимо было поднести снаряды для продолжения обстрелов.

Так, в частности, в Луганской области с 12:00 до 15:00 российские захватчики нанесли по меньшей мере 14 ударов из артиллерии. Также в этот период они трижды пытались штурмовать один из населенных пунктов области.

"Люди в деоккупированных селах целый день сидят в подвалах. Православные убийцы поздравляют с Рождеством", – написал Гайдай.

Утром 6 января российские захватчики били по городам Краматорск и Курахово Донецкой области, в результате чего был ранен один гражданский, а также повреждены дома и отделения больницы.