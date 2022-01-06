"Рождественский вечер - лучший момент для примирения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством восточного обряда
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Рождеством восточного обряда
Видеообращение он обнародовал в Telegram.
Зеленский заявил, что Сочельник - это лучший момент для понимания и примирения со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя.
"Пусть в каждую семью придет достаток, в дома - счастье, а в нашу страну - мир и процветание. Желаю всем веселых семейных, теплых, вкусных и здоровых Рождественских праздников! Христос родился! Славим его!" - поздравил президент украинцев.
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