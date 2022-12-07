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Рождественский штоллен. Рецепт
Штоллен – это обильно посыпанный сахарной пудрой кекс, родом из Германии, с высоким содержанием изюма, пряностей, цукатов и орехов. Готовить его долго. Запаситесь терпением. Но результат того стоит
Ингредиенты для приготовления "Штоллена" (условные 22 порции):
- Полстакана сахара
- 300 г сливочного масла
- 2 упаковки ванилина
- Полтора стакана молока
- Треть чайной ложки соли
- 50 г дрожжей
- 1 лимон
- 250 г белого изюма
- 250 г черного изюма
- 100 г миндаля
- 200 г цукатов
- 125 мл коньяка
- Треть стакана сахарной пудры
- Пять с половиной стаканов муки
Рецепт приготовления рождественского "Штоллена"
Вечером готовим отдельные продукты:
Миндаль
- Заливаем кипятком миндаль на три минуты
- Затем промываем миндаль в холодной воде
- Очищаем его от кожуры
- Подсушиваем на сковороде до румянца
- И, наконец, мелко рубим миндаль.
Изюм
- Промываем
- Высыпаем в миску
- Туда же добавляем цукаты
- Все заливаем коньяком
- Оставляем настояться (лучше всего на ночь)
Лимон
- Натираем цедру лимона
- Остаток лимона откладываем
Утром беремся за работу:
- Разводим дрожжи в теплом молоке
- Добавляем сахар
- Просеиваем два стакана муки
- Ставим смесь в теплое место на полчаса
- Когда смесь подойдет, добавляем еще три стакана муки, 200 г сливочного масла, ванилин, соль, цедру лимона.
- Замешиваем тесто
- Делаем из теста шар
- Помещаем тесто в емкость
- Накрываем полотенцем
- Оставляем на 1 час выстояться
- Снова вымешиваем тесто
- И снова оставляем его выстояться примерно на 40 минут
- Раскатываем тесто в форме квадрата
- Высыпаем в этот квадрат изюм, орехи с цукатами
- Запечатываем наш штоллен, как конверт
- Пусть еще немного настоится
- И, наконец, руками вымешиваем до однородной массы всю смесь.
- Раскатываем квадратный пласт, толщина которого не должна быть более трех сантиметров
- На глаз делим наш квадрат на 1/3 и 2/3 части
- Ладонью делаем углубление в этих условных делениях
- И складываем наш штоллен именно по этим линиям
- Отправляем штоллен в разогретую духовку
- Время первой выпечки – полчаса
- Далее накрываем штоллен фольгой и выпекаем еще один час
- Следим, чтобы наш штоллен не подгорел, регулируя духовку
- Вытаскиваем штоллен на чистую емкость, устланную фольгой, и даем настояться
- Поливаем штоллен 100 граммами растопленного сливочного масла.
- Посыпаем сверху сахарной пудрой
- Запечатываем плотно фольгу
- Укутываем штоллен в большое махровое полотенце.
- Заворачиваем всю эту конструкцию в пакет
- …и выносим на холод
- В таком виде конструкция должна отстояться на холоде… от двух до четырех недель.
- Наконец-то прошло время, и мы вносим наш штоллен в теплое помещение
- Распаковываем
- Пусть постоит и примет температуру комнаты
- А дальше – можно есть наш рождественский штоллен
- К штоллену хорошо подойдет, как чай, так и молоко, а можно и кофе.
Приятного аппетита!
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