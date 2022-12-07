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Рождественский штоллен. Рецепт

7 декабря, 2022 среда
15:54
Общество

Штоллен – это обильно посыпанный сахарной пудрой кекс, родом из Германии, с высоким содержанием изюма, пряностей, цукатов и орехов. Готовить его долго. Запаситесь терпением. Но результат того стоит

Ингредиенты для приготовления "Штоллена" (условные 22 порции):

  • Полстакана сахара
  • 300 г сливочного масла
  • 2 упаковки ванилина
  • Полтора стакана молока
  • Треть чайной ложки соли
  • 50 г дрожжей
  • 1 лимон
  • 250 г белого изюма
  • 250 г черного изюма
  • 100 г миндаля
  • 200 г цукатов
  • 125 мл коньяка
  • Треть стакана сахарной пудры
  • Пять с половиной стаканов муки

Рецепт приготовления рождественского "Штоллена"

Вечером готовим отдельные продукты:

Миндаль

  • Заливаем кипятком миндаль на три минуты
  • Затем промываем миндаль в холодной воде
  • Очищаем его от кожуры
  • Подсушиваем на сковороде до румянца
  • И, наконец, мелко рубим миндаль.

Изюм

  • Промываем
  • Высыпаем в миску
  • Туда же добавляем цукаты
  • Все заливаем коньяком
  • Оставляем настояться (лучше всего на ночь)

Лимон

  • Натираем цедру лимона
  • Остаток лимона откладываем

Утром беремся за работу:

  • Разводим дрожжи в теплом молоке
  • Добавляем сахар
  • Просеиваем два стакана муки
  • Ставим смесь в теплое место на полчаса
  • Когда смесь подойдет, добавляем еще три стакана муки, 200 г сливочного масла, ванилин, соль, цедру лимона.
  • Замешиваем тесто
  • Делаем из теста шар
  • Помещаем тесто в емкость
  • Накрываем полотенцем
  • Оставляем на 1 час выстояться
  • Снова вымешиваем тесто
  • И снова оставляем его выстояться примерно на 40 минут
  • Раскатываем тесто в форме квадрата
  • Высыпаем в этот квадрат изюм, орехи с цукатами
  • Запечатываем наш штоллен, как конверт
  • Пусть еще немного настоится
  • И, наконец, руками вымешиваем до однородной массы всю смесь.
  • Раскатываем квадратный пласт, толщина которого не должна быть более трех сантиметров
  • На глаз делим наш квадрат на 1/3 и 2/3 части
  • Ладонью делаем углубление в этих условных делениях
  • И складываем наш штоллен именно по этим линиям
  • Отправляем штоллен в разогретую духовку
  • Время первой выпечки – полчаса
  • Далее накрываем штоллен фольгой и выпекаем еще один час
  • Следим, чтобы наш штоллен не подгорел, регулируя духовку
  • Вытаскиваем штоллен на чистую емкость, устланную фольгой, и даем настояться
  • Поливаем штоллен 100 граммами растопленного сливочного масла.
  • Посыпаем сверху сахарной пудрой
  • Запечатываем плотно фольгу
  • Укутываем штоллен в большое махровое полотенце.
  • Заворачиваем всю эту конструкцию в пакет
  • …и выносим на холод
  • В таком виде конструкция должна отстояться на холоде… от двух до четырех недель.
  • Наконец-то прошло время, и мы вносим наш штоллен в теплое помещение
  • Распаковываем
  • Пусть постоит и примет температуру комнаты
  • А дальше – можно есть наш рождественский штоллен
  • К штоллену хорошо подойдет, как чай, так и молоко, а можно и кофе.

Приятного аппетита!

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