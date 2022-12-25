Рождественская служба и гуцульская коляда из Криворивни. ПРЯМОЙ ЭФИР

Община Храма Рождества Пресвятой Богородицы (ВЦУ) в селе Криворивня на Франковщине одной из первых объявила, что будет праздновать Рождество 25 декабря, как это было несколько десятилетий назад.

Как сообщалось ранее, церковная община уже подала прошение епископу, чтобы он ходатайствовал в синоде о разрешении перейти на новоюлианский календарь, то есть празднование всех праздников по этому календарю.

"Решения синода о переходе нет. Есть только решение синода о свободном праздновании 25 декабря как праздника Рождества Христова в понимании литургическом и богослужебном. Мы надеемся на то, что синод удовлетворит нашу просьбу, поэтому анонсируем иорданское богослужение 6 января с надеждой, что синод нашей общины и поддержит нашу просьбу", – рассказал отец, настоятель храма Иван Рыбарук.

Он говорит, что прихожане уже давно ждали этого события.