Рождественская гонка: стало известно, кто из украинских биатлонистов выступит в праздничном заезде

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Рождественская гонка традиционно состоит из двух частей смешанной эстафеты: масс-старта и преследования. Победители будут определены по результатам преследования.



В этом году заезд состоится во вторник, 28 декабря, в германском Рупольдинге. Украину на мероприятии представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.



Начало масс-старта запланировано на 19:00, преследование - в 20:00.



Состав участников на Рождественскую гонку - 2021



Германия-1: Ванесса Хинц / Бенедикт Долль



Германия-2: Янина Хеттих / Эрик Лессер



Австрия: Лиза Тереза ​​Хаузер / Феликс Ляйтнер



Италия: Доротея Вирер / Лукас Хофер



Канада: Эмма Лундер / Скотт Гоу



Украина : Юлия Джима / Дмитрий Подручный



Чехия: Маркета Давыдова / Михал Крчмаж



Финляндия: Мари Эдер / Теро Сеппяля



Швейцария: Елена Хекки / Йоша Буркхальтер



Россия: Евгения Буртасова / Матвей Елисеев

Напомним, 4 декабря на втором этапе Кубка мира по биатлону мужская сборная Украины финишировала на пятом месте в эстафете.