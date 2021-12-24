Рождественская гонка: стало известно, кто из украинских биатлонистов выступит в праздничном заезде
Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге пройдет традиционная Рождественская гонка среди биатлонистов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Рождественская гонка традиционно состоит из двух частей смешанной эстафеты: масс-старта и преследования. Победители будут определены по результатам преследования.
В этом году заезд состоится во вторник, 28 декабря, в германском Рупольдинге. Украину на мероприятии представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
Начало масс-старта запланировано на 19:00, преследование - в 20:00.
Состав участников на Рождественскую гонку - 2021
Германия-1: Ванесса Хинц / Бенедикт Долль
Германия-2: Янина Хеттих / Эрик Лессер
Австрия: Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер
Италия: Доротея Вирер / Лукас Хофер
Канада: Эмма Лундер / Скотт Гоу
Украина : Юлия Джима / Дмитрий Подручный
Чехия: Маркета Давыдова / Михал Крчмаж
Финляндия: Мари Эдер / Теро Сеппяля
Швейцария: Елена Хекки / Йоша Буркхальтер
Россия: Евгения Буртасова / Матвей Елисеев
- Напомним, 4 декабря на втором этапе Кубка мира по биатлону мужская сборная Украины финишировала на пятом месте в эстафете.
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