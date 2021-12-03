Рождественская чудоночь: КГГА назвала тематику праздничной локации на Софийской площади
Киевская городская администрация сообщила, что главная праздничная локация на Софийской площади в Киеве в этом году будет посвящена Рождественской чудоночи
Об этом говорится в Telegram-канале КГГА.
"Главную елку страны на Софийской площади традиционно зажгут 19 декабря. Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа", - говорится в сообщении.
Новогоднее дерево будут украшать 10 тыс. украшений – игрушки красного и золотого цветов. Елка высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола.
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток. В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой.
Также на площади разместят артзону для отдыха.
"Там же посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды, будет звучать музыка", - сообщает столичная админстрация.
В КГГА отметили, что новогодне-рождественский ярмарочный городок будет работать на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января.
- Напомним, 28 ноября глава компании Folk Ukraine, которая организует новогодне-рождественские празднования в центре города, Игорь Добручий сообщил , что Рождество и Новый год на Софийской площади будет без шашлыков и мангалов, но с крупнейшим в Европе вертепом.
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