Об этом сообщает Moskov Times.

Отмечается, что в апреле в РФ на свет появилось 99,7 тыс детей. По сравнению с апрелем-2021 количество рожденных упало на 9,9%, или почти 10 тысяч, а накопленным итогом с начала года составило 420,1 тыс детей (-5,4%).

"Относительный уровень рождаемости – 8,8 тыс детей на 100 тысяч человек населения – стал минимальным с 2000 года. При этом в апреле расчетное количество рожденных стало самым низким для этого месяца как минимум со Второй мировой войны, а как максимум – с XVIII века", – отмечает демограф Алексей Ракша.

Смертность согласно Росстату снизилась на 12,9% в апреле и 2,5% за четыре месяца. Однако спад рождаемости оказался больше: по итогам января-апреля на каждого родившегося приходилось 1,6 умерших, а естественная убыль населения ускорилась до 311,2 тысячи человек (+6,7 тысячи).

И хотя длинная полоса чрезмерной смертности, связанной с Соvid-19, практически кончилась, демографических проблем это не решает.

"В ближайшие два года в России может родиться детей меньше, чем когда-либо за 250 лет", - говорит Ракша.

По его словам, дело не только в количестве молодых мужчин и женщин, но в принципе, в нежелании заводить детей в этой политико-экономической ситуации.

12 мая стало известно, что российские военные вывезли на территорию РФ около 2 тысяч украинских детей. Оккупанты похищают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Луганской и Донецкой областей.

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