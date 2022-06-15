Об этом сообщает Boxing Scene .

"Многие люди все еще говорят безумные вещи. Кличко пытается затащить меня в политический мир, но у меня нет ничего общего с политикой. Я не знаю, что ты там говоришь о политике, но если ты хочешь драться, то можешь мне позвонить. Я никого не хочу видеть на войне, потому что Ломаченко – один из моих любимых боксеров.Вы думаете, мне хочется смотреть, как он воюет с Россией?У меня есть 25 детей, которых я тренирую в России.Я тоже переживаю за них.Не пытайся втянуть меня в это. Поскольку я занимаюсь боксом, а ты хочешь раскалить атмосферу, ты можешь прийти и получить бой. В противном случае я не хочу слышать, о чем ты говоришь", – сказал Рой Джонс.

Джонс испортил репутацию в августе 2015 года. Тогда американец встретился в оккупированном Севастополе с Владимиром Путиным и попросил двойного гражданства.

Экс-боксеру выдали российский паспорт. С того времени ему запретили въезд в Украину.

12 июня Владимир Кличко обратился к Джонсу-младшему по отношению к его позиции о войне в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb