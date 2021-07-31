Ровно три года назад облили кислотой Катерину Гандзюк
Сегодня три года со дня зверского нападения на Катерину Гандзюк. Более 40% ее тела были обожжены серной кислотой
Об этом напоминает Еспресо.TV.
"Исполнители этого преступления получили смешные сроки", - отмечает по этому поводу молодежное сообщество Гонор.Киев.
"Из трех заказчиков на скамье подсудимых пока только один - Мангер. К сожалению, другие заказчики - Рищук и Гордеев - прекрасно себя чувствуют.
Но это ненадолго. Страна меняется, и мы, как и раньше, будем делать все, чтобы все виновные понесли наказание", - отмечают авторы сообщения.
- Напомним, экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 28 августа.
- Приговор ему до сих пор не вынесен.
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