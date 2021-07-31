Ровно три года назад облили кислотой Катерину Гандзюк

Об этом напоминает Еспресо.TV.



"Исполнители этого преступления получили смешные сроки", - отмечает по этому поводу молодежное сообщество Гонор.Киев.



"Из трех заказчиков на скамье подсудимых пока только один - Мангер. К сожалению, другие заказчики - Рищук и Гордеев - прекрасно себя чувствуют.

Но это ненадолго. Страна меняется, и мы, как и раньше, будем делать все, чтобы все виновные понесли наказание", - отмечают авторы сообщения.

Напомним, экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 28 августа.

Приговор ему до сих пор не вынесен.