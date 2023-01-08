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Ровно три года назад Иран сбил украинский самолет со 176 людьми на борту

8 января, 2023 воскресенье
23:06
Мир

Представительство Европейского Союза в Украине напомнило о годовщине трагедии с украинским пассажирским лайнером в Иране

Об этом говорится в фейсбуке учреждения.

"Сегодня мы вспоминаем жертв рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", незаконно сбитого иранскими военными в 2020 году. В третью годовщину этой трагедии мы снова приносим наши соболезнования семьям и близким 176 жертв", - отмечается в сообщении.

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"Мы поддерживаем усилия по привлечению Ирана к ответственности за это преступление", - подчеркивает представительство Евросоюза.

  • Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета с Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
  • 18 июля 2020 года Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". В январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета об уничтожении самолета МАУ.
  • 10 февраля 2021 г. стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучали аудиозапись, на которой человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом. Иран назвал запись фейком. МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу об уничтожении самолета МАУ.
  • 17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном, Кулеба назвал документ "сборником манипуляций".
  • Верховный суд канадской провинции Онтарио признал ущерб самолету МАУ в Иране умышленным террористическим актом.
  • 25 ноября 2021 года международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за сбивание рейса PS752.

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Иран
авиакатастрофа
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