Ровно три года назад Иран сбил украинский самолет со 176 людьми на борту

Об этом говорится в фейсбуке учреждения.

"Сегодня мы вспоминаем жертв рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", незаконно сбитого иранскими военными в 2020 году. В третью годовщину этой трагедии мы снова приносим наши соболезнования семьям и близким 176 жертв", - отмечается в сообщении.

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"Мы поддерживаем усилия по привлечению Ирана к ответственности за это преступление", - подчеркивает представительство Евросоюза.

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