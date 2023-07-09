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Главная Война с Россией Ровно год назад россияне ударили ракетами по 5-этажкам в Часовом Яре. Тогда погибли 48 человек, среди которых был 9-летний мальчик

Ровно год назад россияне ударили ракетами по 5-этажкам в Часовом Яре. Тогда погибли 48 человек, среди которых был 9-летний мальчик

9 июля, 2023 воскресенье
17:20
Война с Россией

9 июля 2023 года в 21:17 российские захватчики выпустили ракеты по двум 5-этажным жилым домам, расположенным на улице Южной в городе Часов Яр Донецкой области. Это к западу от Бахмута

В результате удара погибли около полусотни человек. По одним данным был применен РСЗО "Ураган", по другим - речь шла о системе "Искандер".

По оценке экспертов было выпущено не менее четырех ракет.

Разбор завалов продолжался до середины дня 14 июля.

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"Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Часовом Яре. От ракетного удара в доме погибли 48 человек, в том числе – 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти", – заявлял тогда глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал трагедию во Часовом Яре "одним из самых жестоких российских ударов за все время войны".

теракт
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Донетчина
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