Ровно год назад россияне ударили ракетами по 5-этажкам в Часовом Яре. Тогда погибли 48 человек, среди которых был 9-летний мальчик
9 июля 2023 года в 21:17 российские захватчики выпустили ракеты по двум 5-этажным жилым домам, расположенным на улице Южной в городе Часов Яр Донецкой области. Это к западу от Бахмута
В результате удара погибли около полусотни человек. По одним данным был применен РСЗО "Ураган", по другим - речь шла о системе "Искандер".
По оценке экспертов было выпущено не менее четырех ракет.
Разбор завалов продолжался до середины дня 14 июля.
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"Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки в Часовом Яре. От ракетного удара в доме погибли 48 человек, в том числе – 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти", – заявлял тогда глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал трагедию во Часовом Яре "одним из самых жестоких российских ударов за все время войны".
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