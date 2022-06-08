Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первом матче на Евро-2012, проходившем вечером 8 июня, встречались сборные Польши и Греции (1:1). Тогда на стадион "Национальный" в Варшаве пришло 56 070 фанатов.

Евро-2012 проходил в восьми городах Украины и Польши. Матчи ЧЕ проходили в Киеве, Львове, Харькове, Донецке, Познани, Варшаве, Гданьске и Вроцлаве.

Сборная Украины выступала в одной группе со шведами (выиграли 2:1), французами (0:2) и англичанами (0:1)

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Победителем Евро-2012 стала сборная Испании, разгромившая в киевском финале Италию (4:0).

В общей сложности на Евро-2012 был сыгран 31 матч.

Сегодня, 8 июня 2022 года, сборная Украины сыграет против Ирландии в Лиге наций. Главный тренер Александр Петраков выбрал на матч нестандартный стартовый состав. Начало в 21:45.

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