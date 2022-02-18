Ровенская область близка к выходу из "красной" зоны карантина, - Ляшко
Существует вероятность выведения Ровенщины из "красной" зоны карантина в ближайшее время
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .
"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, позволяющих рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня эпиднебезопасности в регионе", - сказал он.
По словам министра, это первая "красная" область, где стабилизировалась коронавирусная ситуация.
Кроме того, в ближайшее время перевести из "красной" зоны могут Закарпатье и Ивано-Франковщину.
- 24 января Ивано-Франковская область перешла из "оранжевой" в "красную" зону карантина.
- 27 января Ровенщина вошла в "красную" зону карантина.
- 11 февраля Закарпатье, Луганщина и Хмельнитчина перешли из "оранжевой" в "красную" зону карантина.
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