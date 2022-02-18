Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Ровенская область близка к выходу из "красной" зоны карантина, - Ляшко

Ровенская область близка к выходу из "красной" зоны карантина, - Ляшко

18 февраля, 2022 пятница
11:25
Общество Виктор Ляшко

Существует вероятность выведения Ровенщины из "красной" зоны карантина в ближайшее время

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, позволяющих рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня эпиднебезопасности в регионе", - сказал он.

По словам министра, это первая "красная" область, где стабилизировалась коронавирусная ситуация.

Кроме того, в ближайшее время перевести из "красной" зоны могут Закарпатье и Ивано-Франковщину.

  • 24 января Ивано-Франковская область перешла из "оранжевой" в "красную" зону карантина.
  • 27 января Ровенщина вошла в "красную" зону карантина.
  • 11 февраля Закарпатье, Луганщина и Хмельнитчина перешли из "оранжевой" в "красную" зону карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Ровенщина
карантин
Коронавирус
Виктор Ляшко
Читайте также:
лижні гонки, Олімпіада-2022
17 февраля, 2022 четверг
Это был выстрел в упор из ядерного оружия: Украинка, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге, объявила о завершении карьеры
16 февраля, 2022 среда
"Не буду за тебя, г***у, отдавать жизнь": Кива заявил, что это "не его война" и защищать Зеленского он не планирует
Ольга Стефанішина
16 февраля, 2022 среда
Если НАТО не впишет в 10-летнюю стратегию перспективу членства для Украины, мы будем считать, что это юридические гарантии, которые требует РФ, - вице-премьер Стефанишина
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.21
    Покупка 28.21
    Продажа 28.54
  • EUR
    Покупка 32.01
    Продажа 32.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 февраля
14:11
Брэд Питт позвал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи доли винодельческого бизнеса российскому олигарху
14:09
"Техническая ошибка": в Словении телеканал показал карту с "российским" Крымом
14:07
Коронавирус
Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19 через две-три недели, - Минздрав
14:00
Денис Шмигаль
Украина сможет отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии в 2023 году, – Шмигаль
13:56
Анонс
"Политклуб Виталия Портникова" 18 февраля: Россия проиграла Западу, но продолжает эскалацию: что дальше?
13:53
Лидеры стран G7 24 февраля проведут видеоконференцию по ситуации на украинско-российской границе
13:44
Скотувата
Оккупанты обстреляли из артиллерии железную дорогу в Донецкой области, движение поездов ограничено
13:37
Украина потратила 130 млрд грн на борьбу с COVID-19, – Минфин
13:36
Порошенко
Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки
13:25
газ
Кабмин потратит 160 млрд грн от налогов с украинского газа на закупку российского, - Наливайченко
13:21
Дмитрий Киселев
Минкульт включил российского пропагандиста Киселева в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:21
Омикрон
В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон", - Кузин
13:10
Мюнхен пожар
В Мюнхене в день открытия конференции безопасности произошел большой пожар
13:05
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре, дожде и мокром снеге 19-20 февраля
12:52
Формула-1: Mercedes представил болид на новый сезон
12:46
В Киеве на Оболони столкнулись Volkswagen Jetta и BMW 428XI
12:43
Владислав Трубицын
Нардепа-"слугу" Трубицына ранее судили за подделку удостоверения инспектора энергонадзора, - Бутусов
12:43
Обстреливали ВСУ по тяжелому вооружению в ООС: СБУ разоблачила двух террористов "ДНР"
12:40
Лучший боксер мира согласился на третье сражение против самого принципиального соперника
12:31
доктор
В Украине вводится единая электронная карта для пациента
12:29
Вольфганг Ишингер
Глава Мюнхенской конференции назвал "притянутыми за уши" требования РФ по "гарантиям безопасности"
12:22
Эксклюзив
Путин
Виталий Портников: Провокации Путину пригодятся
12:17
Vodafone
На Донетчине и Луганщине ночью связь от оператора Vodafone работала со сбоями, МВД сообщило о четырех диверсиях
12:14
Эдем Дудаков
В Крыму суд арестовал делегата Курултая Дудакова
12:11
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 14-го дня Игр в Пекине. ФОТО
11:57
путлер
64% опрошенных украинцев уверены, что Украина отразит нападение РФ, если оно произойдет, - Рейтинг
11:57
В Индии 38 человек приговорили к смертной казни за причастность к серии взрывов в Ахмедабаде в 2008 году
11:43
Подручный и Прима провалили последнюю гонку по биатлону на Олимпиаде-2022
11:39
МВФ
Украина ожидает 600 млн евро помощи от ЕС в конце марта и $700 млн от МВФ по результатам пересмотра программы Stand-By, - Марченко
11:38
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 14-й день Игр в Пекине
11:22
танк Абрамс
США одобрили продажу 250 танков Abrams Польши
11:15
Алексей Резников
149 тыс. военных на границе: Резников отрицал заявления РФ об отводе войск
11:14
бтр сепар днр
Запрещены минометы и артиллерия: в течение 9 часов россияне в зоне ООС совершили 20 обстрелов
11:11
"Реал" заинтересовался самым дорогим футболистом "Шахтера"
11:09
Россия ракета
Россия анонсировала на 19 февраля запуски баллистических и крылатых ракет под руководством Путина в рамках учений
10:58
РФ заявила об отводе военной техники с северной границы Украины
10:43
Минветеранов
Информационная поддержка и реабилитация: в течение 2022 года в Украине планируется запустить приложение "еВетеран"
10:42
Россия может под чужим флагом совершить химическую атаку, которая "сделает недвижимыми мирных жителей", - Washington Post
10:24
Во время карьеры меня постоянно как-то называли, – лучший теннисист мира Джокович ответил людям, обзывающим его "антиваксом"
10:24
Людмила Денисова
Заключенный оккупантами в ОРДО ветеран АТО Бадрак подвергся пыткам и нуждается в немедленном лечении, - Денисова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV