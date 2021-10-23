Ривненская и Николаевская области переходят в красную зону
Со вторника, 26 октября 2021 года, красный уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Ровенской и Николаевской областей
Причиной такого решения Министерство здравоохранения Украины называет "угрожающую ситуацию по распространению коронавирусной болезни и недостаточные темпы вакцинации против COVID-19", передает Еспресо.TV .
Красный уровень эпидбезопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в упомянутых регионах.
С их исчерпывающим перечнем можно ознайоитися по этой ссылке .
В то же время, ограничения не будут действовать в тех случаях, если "100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированных и иметь зеленый COVID-сертификат", говорят в Минздраве.
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При этом в Министерстве раз обращают внимание:
защитить себя и родных можно путем прививки.
Найти место проведения вакцинации и записаться на прививку от COVID-19 можа здесь или по телефону 0800 60 20 19.
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