Ровенщина перейдет в "красную" зону карантина с 27 января

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов .



"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", - написал он.



В связи с этим с 27 января в Ровенской области будет запрещена работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов; учебных заведений, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников; ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.; учебных заведений, кроме детсадов и начальных классов школ; непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; заведений культуры; проведение массовых мероприятий.



Ограничения не действуют, если 100% сотрудников и посетителей будут иметь обе дозы прививки от коронавируса и "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.



При этом запрещена работа учебных заведений, если на самоизоляции – более 50% соискателей образования и сотрудников; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать место самоизоляции или обсервации. Эти ограничения действуют даже при наличии COVID-документов.

Напомним, 24 января Ивано-Франковщина перешла из "оранжевой" зоны карантинных ограничений в "красную".

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